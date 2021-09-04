Сербия в упорном матче обыграла Турцию и вышла в финал Евроволей-2021
Сборная Италии – чемпионки Европы-2021
Команда Турции выиграла матч за третье место
4 сентября 23:28
Фото: CEV
В Белграде состоялся финал чемпионата Европы по волейболу у женщин, где хозяйки сборная Сербии проиграла Италии со счетом 1:3.
Сербки уверенно начали матч, и после первого сета именно они выглядели фаворитом. Однако итальянки переломили ход встречи и психологически сломали соперниц, поскольку, по другому разницу четвертого сета сложно объяснить.
Евроволей-2021. Финал:
Сербия – Италия 1:3 (26:24, 22:25, 19:25, 11:25)
В матче за третье место, который также прошел в Белграде, сборная Турции без больших проблем победила команду Нидерландов.
Евроволей-2021. Матч за 3-е место:
Турция – Нидерланды 3:0 (25:20, 25:19, 25:23)
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