Сборная Италии – чемпионки Европы-2021

Команда Турции выиграла матч за третье место





Фото: CEV

В Белграде состоялся финал чемпионата Европы по волейболу у женщин, где хозяйки сборная Сербии проиграла Италии со счетом 1:3.



Сербки уверенно начали матч, и после первого сета именно они выглядели фаворитом. Однако итальянки переломили ход встречи и психологически сломали соперниц, поскольку, по другому разницу четвертого сета сложно объяснить.

Евроволей-2021. Финал:

Сербия – Италия 1:3 (26:24, 22:25, 19:25, 11:25)

В матче за третье место, который также прошел в Белграде, сборная Турции без больших проблем победила команду Нидерландов.

Евроволей-2021. Матч за 3-е место:

Турция – Нидерланды 3:0 (25:20, 25:19, 25:23)