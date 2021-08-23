Украина невероятно близка к выходу в плей-офф Евроволей. Повторить успех 20-летней давности может помешать лишь чудо

Правда, в былые времена преодолеть групповой раунд было в разы сложнее

Фото: cev.eu

Сборная Украины добыла вторую победу на чемпионате Европы. Месть шведкам почти вывела нашу национальную команду в плей-офф Евровоелй-2021.



Последний раз украинки преодолевали групповой этап еще в далеком 2001. Правда, тогда в основной части турнира играли всего 12 лучших команд Европы, а в плей-офф пробивались и вовсе 8. Теперь же с расширением турнира групповой раунд преодолевают 16 коллективов.

Шансы на выход из группы у сборной Украины довольно высокие. Теперь давайте разберемся, кто заберет оставшиеся две путевки из нашего секстета (Турция и Нидерланды уже точно в плей-офф):

Текущее положение дел:

Украина – 2 победы, 6 очков, 4 матча

Швеция – 2 победы, 5 очков, 4 матча

Финляндия – 0 победа, 1 очко, 3 матча

Румыния – 0 побед, 0 очков, 3 матча.

Финляндия сыграет с Румынией, так что проигравшая команда автоматически теряет любые шансы на проход дальше.

У Швеции осталась встреча с лидерами группы Нидерландами – и если тренер «оранжевых» Селлинджер не станет мудрить с составом, то очки шведкам вряд ли достанутся. В таком случае шведки по количеству пунктов точно будут ниже украинок, а, следовательно, и в турнирной таблице.

Худшим же исходом для Украины может стать поражение шведок 2:3 в матче с нидерландками, либо же и вовсе победа. В случае набора одного очка скандинавами, поражения в матче с хозяйками площадки Румынии 0:3 или 1:3 и победы Румынии на Финляндией 3:0 либо 3:1 мы не выйдем из группы.

В случае же победы финок над румынками, им для выхода в плей-офф ЧЕ-2021 придется совершить еще одно чудо – одолеть вице-чемпионок Европы Турцию.

Вылет Украины:

- Швеция набирает очки с Нидерландами. Мы уступаем Румынии без набранных очков. Румыния добывает две победы 3:0 либо 3:1.

- Швеция набирает очки с Нидерландами. Мы уступаем Румынии без набранных очков. Финляндия дважды побеждает (одна из викторий 3:0 или 3:1).

Проход Украины в плей-офф:

- Швеция проигрывает 0:3 либо 1:3.

- Мы выигрываем у Румынии.

- Швеция набирает очки с Нидерландами. Румыния выигрывает Финляндию на тай-брейке.

- Швеция набирает очки с Нидерландами. Финляндия выигрывает у Румынии и уступает Турции.

Но в такой голливудский сценарий верится с трудом, так что давайте не думать о худшем.