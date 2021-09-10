Сборная Украины получит 10 млн гривен за победу над Россией

Дополнительная мотивация для подопечных Угиса Крастинша

Фото: eurovolley.cev.e

Сборная Украины получит 10 миллионов гривен призовых, если победит Россию в матче 1/8 финала чемпионата Европы.

Деньги выделят партнеры Федерации волейбола, а также «Эпицентр».

Матч Украина – Россия состоится 11 сентября. Независимые эксперты практически не оставляют шансов подопечным Угиса Крастинша.

Украина во второй раз кряду вышла в плей-офф Евроволей. В 2019 году «сине-желтые» в 1/8-й финала также были андердогами во встрече с Бельгией, но тогда прошли дальше.

Трансляцию матча Украина – Россия смотрите на XSPORT.



