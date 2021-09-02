Сборная Украины спаслась с 1:2 по партиям и добыла победу на старте чемпионата Европы

Украинцы едва не оступились в матче с Грецией

Сборная Украины / Фото: cev.eu

Сборная Украины выиграла первый матч на чемпионате Европы-2021.



Превью чемпионата Европы-2021.

В стартовом матче группы А украинца едва не оступились, проиграв первые два сета. В нужный момент наши волейболисты смогли включится, а вот лидер сборной Греции Атанасиос Протопсалтис наоборот – немного сник.

К Дмитрию Виецкому, который в первой половине матча получал большинство передач, вовремя на помощь подоспели капитан Украины Олег Плотницкий и Илья Ковалев. Последний хорошо вошел в игру, заменив Яна Ерещенко. Также следует отметить замену связующего Владислава Диденко на Виталия Щиткова, после которой украинцы начали действовать немного разнообразнее.

Чемпионат Европы-2021. Группа А

Греция – Украина 2:3 (25:22, 24:26, 25:22, 19:25, 6:15)

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