Сербия в упорном матче обыграла Турцию и вышла в финал Евроволей-2021

Сербки в шаге от победы на третьем кряду чемпионате Европы

Фото: eurovolley.cev.eu

Женская сборная Сербии по волейболу обыграла Турцию в полуфинале чемпионата Европы-2021.

Матч выдался очень упорном, за исключением четвертой партии. В первых же трех сетах Сербия, если и побеждала, то только с преимуществом в два очка.

Этот розыгрыш отображает то, что происходило в матче:

Евроволей-2021. Полуфинал:

Турция – Сербия 1:3 (34:32, 26:28, 23:25, 13:25).

Сборная Сербии в третий раз кряду вышла в финал чемпионата Европы. В 2017 и 2019 годах сербки неизменно побеждали в решающем матче и становились лучшей сборной континента.

В другом полуфинале сыграют Нидерланды и Италия.

Напомним, чемпионат Европы-2021 транслируется на телеканале XSPORT и XSPORT+. В том числе у нас вы сможете посмотреть финал Евроволей, который состоится завтра, 4 сентября.