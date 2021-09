Сербия в упорном матче обыграла Турцию и вышла в финал Евроволей-2021

Фото: eurovolley.cev.eu

Женская сборная Сербии по волейболу обыграла Турцию в полуфинале чемпионата Европы-2021.

Матч выдался очень упорном, за исключением четвертой партии. В первых же трех сетах Сербия, если и побеждала, то только с преимуществом в два очка.

Этот розыгрыш отображает то, что происходило в матче:

