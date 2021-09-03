Сербия в упорном матче обыграла Турцию и вышла в финал Евроволей-2021
Женская сборная Сербии по волейболу обыграла Турцию в полуфинале чемпионата Европы-2021.
Матч выдался очень упорном, за исключением четвертой партии. В первых же трех сетах Сербия, если и побеждала, то только с преимуществом в два очка.
Этот розыгрыш отображает то, что происходило в матче:
WHAT A SEMI-FINAL! Turkey vs Serbia LIVE on https://t.co/35InljpTyP— European Volleyball (@CEVolleyball) September 3, 2021
Follow the action live on the CEV Game Hub on https://t.co/OCdibzyVKm https://t.co/vDabpJo9Wu#EuroVolleyW #Volleyball pic.twitter.com/NnPr6YGEGH
Евроволей-2021. Полуфинал:
Турция – Сербия 1:3 (34:32, 26:28, 23:25, 13:25).
Сборная Сербии в третий раз кряду вышла в финал чемпионата Европы. В 2017 и 2019 годах сербки неизменно побеждали в решающем матче и становились лучшей сборной континента.
В другом полуфинале сыграют Нидерланды и Италия.
Напомним, чемпионат Европы-2021 транслируется на телеканале XSPORT и XSPORT+. В том числе у нас вы сможете посмотреть финал Евроволей, который состоится завтра, 4 сентября.