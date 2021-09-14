Женская и мужская сборные Украины показали идентичные результаты на Евроволей-2021
Сербия всухую переиграла Нидерланды и стала первым полуфиналистом Евроволей-2021
В 1/2 турнира балканцы встретятся с победителем пары Италия – Германия
14 сентября 22:00
Сборна Сербии / Фото - insidethegames.bizСборная Сербии вышла в полуфинал мужского чемпионата Европы-2021 по волейболу. В 1/4 финала балканцы в трех сетах без проблем переиграли команду Нидерландов.
В полуфинале Сербия встретится с победителем пары Италия — Германия.
Волейбол. Чемпионат Европы. Мужчины. 1/4 финала
Нидерланды – Сербия 0:3 (23:25, 20:25, 25:27)