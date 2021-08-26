Сестра против сестры. Они родились в одной семье, в одном городе, но стали соперницами на чемпионате Европы

Необычная история Бошкович

История

Даяна и Тияна Бошкович / Фото - CEV

Это действительно необычная история. История двух родных сестер, которые родились в одном городе, но на чемпионате Европы по волейболу представляют разные страны.

Они впервые в своей карьере встретились друг против друга в составе сборных.

Тияна Бошкович – звезда современного женского волейбола. Вместе с командой Сербии она уже дважды поднималась на пьедестал Олимпиады, выигрывала чемпионат мира и завоевала два золота чемпионата Европы.

Она признавалась лучшей диагональной ОИ-2020, ЧЕ-2019, самым ценным игроком ЧЕ-2019, ЧС-2018, Кубка ЕКВ-2017/18, ЧЕ-2017. Тияна Бошкович – трижды лучшая волейболистка года по версии ЕКВ.

Наверное, этих регалий достаточно, чтобы понять – она игрок топового уровня.

И на чемпионате Европы-2021 ей пришлось сыграть против родной сестры. Впервые в карьере они пересеклись друг с другом в качестве игроков национальной команды.

Тияна представляет Сербию. Ее младшая сестра Даяна – Боснию и Герцеговину. Обе девочки родились в Требине, в Боснии и Герцеговине. Их отец занимался футболом, но своих дочерей отдал на волейбол – в команду «Герцеговак».

Но как они оказались в разных сборных?

Дело в том, что Требине – это город, где преобладает сербское население. Во время войны 1990-х годов он даже был объявлен столицей Сербской автономной области. По сей день больше 90% населения идентифицируют себя как сербы.

В итоге, Тияна, сумевшая проявить себя в «Герцеговаке», получила приглашение из белградской «Визуры» и с 14 лет начала получать вызовы в сборных Сербии различных возрастов.

А вот Диана, которая младше на три года, не могла похвастаться такими успехами. Соответственно, ей предложений из Сербии не поступало – и она приняла решение выступать за страну, в которой родилась. За Боснию и Герцеговину, где конкуренция значительно меньше.

Девушка закончила колледж в США и вернулась на родину, чтобы играть за национальную команду. И уже добилась с ней исторического успеха – сборная Боснии и Герцеговины впервые в истории пробилась в финальную часть чемпионата Европы.

А после этого еще взяла и выиграла Серебряную Европейскую лигу. В этом турнире Диана стала лучшей волейболисткой по количеству набранных очков.

И, в итоге, девушки попали в одну группу на чемпионате Европы. В группу, матчи которой проходили в Белграде, Сербия.

Даяна Бошкович: «Это мой первый чемпионат Европы с Боснией и Герцеговиной. Для нас важна возможность выступать на таком турнире, играть против сильнейших команд Европы. Мы отдадим все, что у нас есть. Тияна уже играла на Евроволей, но этот точно будет особенным. Она будет играть в Белграде, перед их болельщиками, семьей, друзьями. Я рада, что тоже приму в этом всем участие».

И сестрам пришлось играть друг против друга уже в первом круге соревнований. На самом деле, они уже встречались по разные стороны сетки. Но только на клубном уровне. Даяна стала игроком «Кузей-Бору», а Таяна защищает цвета «Экзачибаси».

В прошлом сезоне чемпионата Турции команда младшей сестры дважды уступила в трех сетах.

Даяна Бошкович: «Мы никогда не играли друг против друга за сборные. Это наш первый подобный матч Босния и Герцеговина против Сербии. Мы играли друг против друга в Турции. Это были интересные матчи. Те эмоции не описать словами. Это было интересно – сыграть против лучших в этом спорте, но, с другой стороны, она ведь моя сестра. Странные чувства».

В итоге, старшая сестра все же победила – 3:0. Хотя младшая стала лучшей составе своей команды – набрала 14 очков.

Затем Сербия прогнозируемо заняла первое место в группе. Ну а Босния и Герцеговина сумела одержать дебютную победу на ЧЕ – обыграла Азербайджан.

Сестры Бошкович встретились друг с другом. Одна стремится третий раз кряду выиграл чемпионат Европы. Вторая – рада, что вошла в историю своей страны и просто пробилась на этот турнир.