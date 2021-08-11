Сестры Махно победили Давидову и Лунину в украинском дерби на чемпионате Европы

Одна украинская пара уже точно сыграет в плей-офф

Фото: cev.eu

В Вене проходит чемпионат Европы по пляжному волейболу.

В первом матче группы Н встретились две украинские пары – Валентина Давидова/Диана Лунина против сестер Ирины и Инны Махно. Победу со счетом 2:0 (21:19, 21:15) одержали сестры Махно.

Таким образом, Ирина и Инна обеспечили себе выход в плей-офф.

ЧЕ будет проходить с 11 по 14 августа. Помимо двух женских пар, в нем примет участие один мужской дуэт – Владислав Емельянчик/Алексей Попов.

Напомним, XSPORT будет транслировать турнир с участием сборных Сербии, Болгарии и Словении.