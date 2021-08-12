Давидова и Лунина проиграли второй матч кряду на чемпионате Европы
Сестры Махно с первого места пробились в плей-офф чемпионата Европы
Украинки добыли вторую кряду победу в Вене
07:57
Фото: cev.eu
В Вене проходит чемпионат Европы по пляжному волейболу.
Украинки Ирина и Инна Махно выиграли второй матч кряду и обеспечили себе первое место в группе Н. Это позволит им стартовать в плей-офф сразу с 1/8 финала.
Соперницы украинок определятся позже. Матчи второго этапа плей-офф пройдут 13 августа.
Напомним, сегодня, 12 августа, на ЧЕ стартуют украинские мужчины – Владислав Емельянчик/Сергей Попов.
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