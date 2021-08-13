Попов и Емельянчик вылетели с чемпионата Европы, но напоследок показали зубы
Сестры Махно стали девятыми на чемпионате Европы по пляжному волейболу
Украинки в двух сетах уступили немкам в 1/8 финала Евроволей-2021
11:56
Сестры Махно / Фото: cev.eu
Инна и Ирина Махно завершили выступление на чемпионате Европы по пляжному волейболу.
Дуэт украинок в 1/8 финала уступил немецкой паре Виктория Биенек / Изабель Шнайдер 13:21, 15:21, завершив Евроволей-2021 на 9-м месте. Отметим, что сестры вышли в плей-офф с первого места группы H.
Напомним, что Диана Лунина и Валентина Давыдова, а также Сергей Попов и Владислав Емельянчик стали на чемпионате Европы 25-ми.
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