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Сестры Махно стали девятыми на чемпионате Европы по пляжному волейболу

Украинки в двух сетах уступили немкам в 1/8 финала Евроволей-2021
Волейбол
11:56
Сестры Махно стали девятыми на чемпионате Европы по пляжному волейболу
Сестры Махно / Фото: cev.eu

Инна и Ирина Махно завершили выступление на чемпионате Европы по пляжному волейболу.

Дуэт украинок в 1/8 финала уступил немецкой паре Виктория Биенек / Изабель Шнайдер 13:21, 15:21завершив Евроволей-2021 на 9-м месте. Отметим, что сестры вышли в плей-офф с первого места группы H.

Напомним, что Диана Лунина и Валентина Давыдова, а также Сергей Попов и Владислав Емельянчик стали на чемпионате Европы 25-ми.

Олег Шумейко-младший
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Инна Махно Ирина Махно пляжный волейбол

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