Швеция неожиданно обыграла Румынию в группе Украины на чемпионате Европы

Скандинавки – один из главных наших соперников в борьбе за выход в плей-офф

Фото: eurovolley.cev.eu

Сборная Швеции обыграла Румынии в своем втором матче группового этапа чемпионата Европы-2021.

Накануне матча скандинавка рассматривались в качестве аутсайдера, но посрамили всех критиков и уверенно выиграли в трех партиях.

Евроволей-2021. Группа D:

Румыния – Швеция – 0:3 (21:25, 17:25, 16:25).

После успеха в матче с Румынией Швеция вышла на третье место в группе. Румынки же находятся на последнем месте с двумя поражениями.

Перед стартом Евроволей-2021 сборная Швеции рассматривалась, как один из главных соперников Украины в борьбе за выход в плей-офф. Очный матч команды проведут 23 августа.