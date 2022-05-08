Синиця: «Україна – це мій дім, і я хочу прославляти її на міжнародній арені»

Юрій Синиця

Зв’язуючий збірної України Юрій Синиця в коментарі прес-службі ФВУ розповів про своє життя після розірвання контракту з російським клубом «Югра-Самотлор».

Я з Харкова і зараз там погана ситуація. Житлові райони щоденно обстрілюють, люди гинуть. Сестра з чоловіком та дитиною перші два тижні були ще у Харкові, ходили до бомбосховища. Потім поїхали до Дніпра. Ще через тиждень вдалося вмовити маму теж поїхати.

Я і всі мої родичі засуджуємо російську агресію, усі ми віримо у нашу перемогу і чекаємо, коли можна буде повернутись додому».