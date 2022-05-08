Синиця: «Україна – це мій дім, і я хочу прославляти її на міжнародній арені»
Гравець збірної раніше розірвав контракт з російським клубом
20:52
Юрій Синиця
Зв’язуючий збірної України Юрій Синиця в коментарі прес-службі ФВУ розповів про своє життя після розірвання контракту з російським клубом «Югра-Самотлор».
«Після розірвання контракту ми з дружиною поїхали до Польщі. Там ходив до тренажерної зали. Пізніше надійшла пропозиція приєднатися до молодіжної збірної України U-22. Я приїхав до Естонії, щоб краще підготуватися до національної збірної та показати свій максимум. Україна – це мій дім, і я хочу прославляти її на міжнародній арені.Нагадаємо, раніше збірна України розпочала підготовку до Золотої Євроліги-2022.
Я з Харкова і зараз там погана ситуація. Житлові райони щоденно обстрілюють, люди гинуть. Сестра з чоловіком та дитиною перші два тижні були ще у Харкові, ходили до бомбосховища. Потім поїхали до Дніпра. Ще через тиждень вдалося вмовити маму теж поїхати.
Я і всі мої родичі засуджуємо російську агресію, усі ми віримо у нашу перемогу і чекаємо, коли можна буде повернутись додому».
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