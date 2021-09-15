Италия разобралась с Германией на пути в полуфинал чемпионата Европы
Словения – последний полуфиналист чемпионата Европы
Повержена была Чехия
15 сентября 22:01
Фото: eurovolley.cev.eu
Сборная Словении обыграла Чехию и стала последним полуфиналистом чемпионата Европы-2021 – 25:21, 25:19, 27:25.
В полуфинале Словения сыграет против действующих чемпионов мира Польши. В другом полуфинале встретятся сборные Сербии и Италии.
Все матчи Евроволей-2021 смотрите на XSPORT.
Напомним, на турнире выступала и сборная Украины. Подопечные Угиса Крастинша пробились в плей-офф, где в первом же матче проиграли России.