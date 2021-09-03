Соперники сборной Украины выдали невероятный матч, победителем из которого вышел андердог

Бельгия проиграла вторую встречу кряду

Фото: eurovolley.cev.eu

В рамках второго тура группового этапа чемпионата Европы-2021 в сикстете А сборная Португалии неожиданно обыграла Бельгию.

Команды выдали невероятный матч, который растянулся на максимальные пять партий. Португальцы взяли стартовые два сета, однако затем бельгийцы сумели вернуться во встречу и сравнять счет.

На тай-брейке Бельгия вела 6:3 и 7:4, но преимущество не удержала, позволив Португалии добыть дебютную победу на турнире.

Евроволей-2021. Мужчины. Группа А. 2-й тур:

Бельгия – Португалия 2:3 (23:25, 22:25, 25:20, 25:18, 13:15).

В другом поединке игрового дня в группе А сыграют сборные Украины и Сербии. Этот матч смотрите у нас на сайте. Начало – в 21:30.