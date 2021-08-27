Владислав Диденко: «Украина не опускает руки и играет до последнего – победы в пяти партиях над Болгарией и Сербией это доказывают»
Стали известны все пары 1/8 финала чемпионата Европы
Матчи данной стадии пройдут с 28 по 30 августа
09:09
Сборная Украины / Фото: cev.eu
Определены все пары 1/8 финала чемпионата Европы-2021 по волейболу.
С 3-го места группы D Украина вышла на полуфиналисток Евроволей-2019 Польшу. Также из секстета нашей команды вице-чемпионки Европы Турция сыграет с Чехией, Нидерланды – с Германией, а Швеция – с хозяевами площадки Болгарией.
Чемпионат Европы. 1/8 финала
Пловдив, Болгария
28 августа
Болгария – Швеция
Нидерланды – Германия
29 августа
Турция – Чехия
Польша – Украина
Белград, Сербия
29 августа
Сербия – Венгрия
Хорватия – Франция
30 августа
Италия – Бельгия
Россия – Беларусь
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