Финал Кубка Италии начнется с гимна Украины
Связующая Перетятько расторгла контракт с российским клубом
Ранее с «Енисеем» расстался Ерещенко
16:00
Фото: Богдан Досюк
Экс-связующая сборной Украины Александра Перетятько в своем Instagram заявила, что она расторгла соглашение с «Енисеем»:
Война в Украине… Контракт с «Енисеем» расторгнуть. #nowarinukraine #нетвойнесукраиной
Отметим, что ранее расторг контракт с мужским «Енисеем» Ян Ерещенко. Напомним, что россиян и белорусов отстранили от всех международных соревнований, а также у рф забрали домашний чемпионат мира.
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