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Связующая Перетятько расторгла контракт с российским клубом

Ранее с «Енисеем» расстался Ерещенко
Волейбол
16:00
Связующая Перетятько расторгла контракт с российским клубом
Фото: Богдан Досюк

Экс-связующая сборной Украины Александра Перетятько в своем Instagram заявила, что она расторгла соглашение с «Енисеем»:

Война в Украине… Контракт с «Енисеем» расторгнуть. #nowarinukraine #нетвойнесукраиной

Отметим, что ранее расторг контракт с мужским «Енисеем» Ян Ерещенко. Напомним, что россиян и белорусов отстранили от всех международных соревнований, а также у рф забрали домашний чемпионат мира.

Олег Шумейко-младший
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