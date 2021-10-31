«Прометей» уверенно обыграл «Витеос» в первом матче финала квалификации Лиги чемпионов
Связующая сборной Украины продолжит карьеру в лучшей команде Чехии
«Дукла» в еврокубках выступает в Лиге чемпионов
31 октября 18:37
Ольга Скрипак / Фото: cev.eu
Связующая сборной Украины Ольга Скрипак стала новичком чемпиона Чехии «Дуклы», сообщает официальный сайт элитного дивизиона Чехии.
В международных турнирах «Дукла» выступает в Лиге чемпионов, где в группе C сыграет с московским «Динамо», итальянской «Новарой» и «Тюрк Хава Йоллари». За свою карьеру Скрипак представляла «Орбиту» и «Ленинградку», а последние годы играла в «Химике».
Напомним, что чемпион Украины «Прометей» находится в шаге от выхода в групповой этап Лиги чемпионов.
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