Связующая сборной Украины продолжит карьеру в лучшей команде Чехии

«Дукла» в еврокубках выступает в Лиге чемпионов

Ольга Скрипак / Фото: cev.eu

Связующая сборной Украины Ольга Скрипак стала новичком чемпиона Чехии «Дуклы», сообщает официальный сайт элитного дивизиона Чехии.



В международных турнирах «Дукла» выступает в Лиге чемпионов, где в группе C сыграет с московским «Динамо», итальянской «Новарой» и «Тюрк Хава Йоллари». За свою карьеру Скрипак представляла «Орбиту» и «Ленинградку», а последние годы играла в «Химике».

Напомним, что чемпион Украины «Прометей» находится в шаге от выхода в групповой этап Лиги чемпионов.