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Связующий сборной Украины: «У нас отличные шансы на выход из группы с первого места»
Виталий Щитков считает, что национальная команда способна обыграть любого соперника на Евро
2 сентября 13:04
Фото: facebook.com/fvu.in.ua
Связующий сборной Украины Виталий Щитков рассказал о настрое команды на чемпионат Европы-2021.
Впереди чемпионат Европы. Что думаете о соперниках?
Я думаю, что у нас очень хорошая группа, и отличные шансы выйти из первого места. Как показывают последние игры, сборная Украины способна обыграть любого соперника!
На прошлой Евро сборная Украины дошла до четвертьфинала, проиграв будущим победителям – сборной Сербии. В этом году украинская команда выиграла домашний турнир, взяв реванш у той же Сербии. Уже есть определенный статус. Не давит он на команду?
Нет. Я думаю, только добавляет уверенности, что мы можем обыгрывать такие команды, как сборная Сербии!
2 сентября Украина сыграет против Греции. Транслировать матч будет телеканал XSPORT.
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