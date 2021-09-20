Теременко – о матче против России: «Попробуем доказать, что нас недооценивают»
Теременко: «Не нужно было обещать 10 миллионов за победу над Россией. Это было некорректно»
Игрок сборной Украины – о выступлении команды на Евроволей-2021
10:39
Мужская сборная Украины по волейболу / Фото - FacebookЦентральный блокирующий мужской сборной Украины по волейболу Дмитрий Теременко оценил выступление своей команды на прошедшем чемпионате Европы, а также рассказал о принципиальности противостояния с Россией в 1/8 финала турнира.
Дмитрий, что послужило спусковым крючком в прорыве украинского волейбола?
«Улучшилось отношение Федерации волейбола Украины. Раньше было все очень плохо. Сейчас федерация стала заинтересованной в достижении результата. У нас сборная была хорошей и десять лет назад, и пять, но когда это никому не надо и ничего не финансируется, то сложно рассчитывать на прогресс. Нас собирали за десять дней до чемпионата, а это, вы сами понимаете, несерьезно. Перед Евро-2021 мы собрались за полтора месяца, провели хорошую подготовку – физическую, тактическую, техническую. Провели спарринги, да какие - к нам приезжали чемпионы Европы, мы ездили в гости к олимпийским чемпионам. Когда люди в федерации занимаются делом и им нужен результат, это, естественно, переносится на игроков».
Вы удовлетворены выступлением на Евроволей-2021?
«Не очень. Мы ехали за медалями. По-другому нет смысла ехать на Евро. Просто так на прогулку, ради чего? Все думали, что как минимум повторим результат Евро-2019, выйдем в восьмерку лучших. Не судьба. В 1/8 финала нам попался очень сильный соперник. Россия в топ-5 в мире. Но нам по силам было обыграть Россию».
Чего не хватило?
«Это больше вопрос к тренерскому штабу. Я могу ответить только за ребят: все волейболисты выложились на максимум, придраться к кому-то, что халявил, невозможно. Все, что могли, оставили на площадке. Могли выиграть, но претензий к игрокам нет ни малейших».
Вы ощущали принципиальность матча с Россией, испытали дополнительное давление?
«Конечно. Все понимали, что такое играть с Россией. В любом виде спорта сейчас был бы накал при лобовой схватке, поэтому мотивация зашкаливала».
Как отнеслись к тому, что за победу над Россией пообещали 10 млн грн, учитывая, что за выход в четвертьфинал Евроволей-2019 сборная получила всего 250 тыс. грн?
«Я считаю, что это было сделано не совсем корректно по отношению к команде. У нас очень много молодых игроков. Мне кажется, это больше стимулировало Россию. Нельзя объявлять такие суммы. Меня бы, например, страшно мотивировало, если бы кто-то хвастался премией за будущую победу надо мной. Нельзя хвастаться деньгами, пока ты не победил. Громкие лозунги ни к чему хорошему не приводят».
Спорт вне политики – абсурдный тезис?
«Политика есть всегда. Везде. У меня хотел взять интервью российский канал, но я отказался. Мне кажется, что ни скажи сейчас, на российском телевидении слова подадут в другом соусе».
В нашей сборной два волейболиста играют в чемпионате России. Ничего страшного?
«Да, ребята играют. Всем нужно кормить семьи. К сожалению, в Украине далеко не все команды обеспеченные. Не те зарплаты, чтобы содержать семью».
Волейболисты в сборной играют бесплатно?
«Да. Возвращаясь к теме премиальных, перед Евро-2021 нам не обещали никаких бонусов. Как федерация считает, мы выступили успешно или нет? Мы выполнили задачу-минимум. Выплатят ли что-то, я не знаю. Пока мы ничего не получали».
Напомним, сборная Украины досрочно вышла из непростой группы, обыграв команды Греции, Португалии и Бельгии, а в 1/8 финала уступила вице-чемпионам Олимпийских игр в Токио сборной России.