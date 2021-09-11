Игрок сборной России: «Для меня будет дико, если кто-то начнет призывать выпрыгивать из трусов только из-за того, что игра – с Украиной»
Теременко – о матче против России: «Попробуем доказать, что нас недооценивают»
Смотрите матч 1/8 финала ЧЕ-2021 на XSPORT
14:03
Дмитрий Теременко / фото - KAMPЦентральный блокирующий сборной Украины Дмитрий Теременко поделился ожиданиями от грядущего матча плей-офф Евроволея-2019 против России.
О результатах группового турнира.
« Считаю, что третье место в группе это достаточно хороший результат, поэтому мы довольны выступлением. К сожалению, остался неприятный осадок после досадного поражения от Сербии. Думаю, что в той игре могли рассчитывать на большее».
О форме на турнире.
«Действительно, сейчас находимся в хорошем игровом тонусе. Чувствуем, что с каждой игрой добавляем и это не может не радовать. У нас еще есть ресурсы для прогресса в игре. В функциональном плане чувствуем себя хорошо, а в техническом - добавляли во время матчей с греками и сербами».
О матче с Бельгией.
«Характер - сильная сторона нашей сборной. Именно благодаря характеру удалось достичь результата в ключевом матче против Бельгии. Из сильных сторон еще также отметил бы подачу».
О сопернике в 1/8 финала.
«Цель мужской сборной Украины по волейболу на чемпионате Европы - медали. На этом пути нужно обыгрывать любого соперника, несмотря на его статус».
Ожидания от матча против России.
«Убежден, что будет интересный матч. Готовы к этому противостоянию. Настраиваемся только на победу. У нас хорошая сборная, которая может дать достойный бой любому сопернику. Верим в свои силы, в победу над Россией
Считаю, что нас недооценивают и попробуем это доказать в субботу. Если сможем сыграть в свой лучший волейбол, то достигнем результата».
Смотрите матч сборной Украины против России в 18:30 11 сентября на канале и портале XSPORT.
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