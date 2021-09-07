В группе сборной Украины чемпионы мира и Европы в пяти сетах определили сильнейшего
Центральная блокирующая Трушкина после 15 лет выступлений завершила карьеру в сборной Украины
Чемпионат Европы-2021 стал для Ирины последним турниром в национальной команде
20:00
Ирина Трушкина / Фото: cev.eu
Блокирующая сборной Украины Ирина Трушкина объявила в своем Instagram о завершении карьеры в национальной команде.
Дебютировала Трушкина в национальной команде в 2006-м году. За 15 лет в сборной Ирина сыграла в 121-м матче, принеся своей команде 917 очков.
На последнем турнире в национальной команде – чемпионате Европы-2021 – Ирина помогла сборной выйти из группы. По итогам континентального первенства наши волейболистки заняли 9-е место, уступив в 1/8 финала турнира Польше.
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