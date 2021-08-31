Турция и Нидерланды не оставили шансов Польше и Швеции

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 11
Сейчас 2
Сегодня 17
Завтра 14
Теннис (11 событий из 46) показать все
ATP 2021 (US Open, New York, USA)
Календарь Таблица
18:00 Иржи Веселы - Кевин Андерсон 2:3 Окончен
18:00 Симон Жиль - Alejandro Davidovich Fokina -:- Отменен
18:00 Евгений Донской - Felix Auger Aliassime 1:3 Окончен
19:30 Марин Чилич - Филипп Кольшрайбер 0:1 Окончен
20:35 Джон Иснер - Brandon Nakashima 0:3 Окончен
22:10 Григор Димитров - Сэм Риффис 3:0 Окончен
WTA 2021 (US Open, New York, USA)
Календарь Таблица
18:00 Донна Векич - Гарбин Мугуруса 0:2 Окончен
18:00 Камила Гиорги - Симона Халеп 0:2 Окончен
18:00 Маяр Шериф - Ангелина Калинина 1:2 Окончен
19:00 Мэдисон Кейз - Слоан Стивенс 1:2 Окончен
23:55 Виктория Азаренко - Тереза Мартинкова 2:0 Окончен
Теннис (2 события из 14) показать все
ATP 2021 (US Open, New York, USA)
Календарь Таблица
21:25 Max Purcell - Jannik Sinner 0:2 3-й сет
22:50 Йошихито Нишиока - Джек Сок 0:0 1-й сет
Теннис (17 событий из 71) показать все
ATP 2021 (US Open, New York, USA)
Календарь Таблица
05:45 Ришар Гаске - Даниил Медведев 0:3 Окончен
18:00 Карен Хачанов - Lloyd Harris 2:3 Окончен
18:00 Аслан Карацев - Jaume Antoni Munar Clar 3:1 Окончен
18:00 Сальваторе Карусо - Кей Нишикори 1:3 Окончен
19:00 Александер Зверев - Сэм Куэрри 3:0 Окончен
19:30 Янник Ханфманн - Александр Бублик 1:3 Окончен
21:25 Max Purcell - Jannik Sinner 0:2 3-й сет
21:30 Федерико Дельбонис - Denis Shapovalov 0:3 Окончен
22:50 Йошихито Нишиока - Джек Сок 0:0 1-й сет
WTA 2021 (US Open, New York, USA)
Календарь Таблица
01:00 Элина Свитолина - Ребекка Марино 2:0 Окончен
01:30 Ализе Корне - Онс Ябеур 0:2 Окончен
03:40 Мари Боузкова - Наоми Осака 0:2 Окончен
18:00 Марта Костюк - Мария Саккари 0:2 Окончен
18:00 Далма Галфи - Петра Мартич 0:2 Окончен
19:45 Паула Бадоса Гиберт - Элисон Ван Уйтванк 2:0 Окончен
21:00 Эшлей Барти - Вера Звонарева 2:0 Окончен
23:15 Елена Остапенко - Надя Подорошка -:- Отменен
Футбол (13 событий из 13) показать все
Чемпионат мира по футболу 2022
Календарь Таблица
17:00 Казахстан - Украина -:- Запланирован
21:45 Франция - Босния и Герцеговина -:- Запланирован
21:45 Дания - Шотландия -:- Запланирован
21:45 Фарерские острова - Израиль -:- Запланирован
21:45 Молдова - Австрия -:- Запланирован
21:45 Латвия - Гибралтар -:- Запланирован
21:45 Норвегия - Нидерланды -:- Запланирован
21:45 Турция - Черногория -:- Запланирован
21:45 Мальта - Кипр -:- Запланирован
21:45 Россия - Хорватия -:- Запланирован
21:45 Словения - Словакия -:- Запланирован
21:45 Люксембург - Азербайджан -:- Запланирован
21:45 Португалия - Ирландия -:- Запланирован
Теннис (1 событие из 130) показать все
WTA 2021 (US Open, New York, USA)
Календарь Таблица
00:10 Анетт Контавейт - Саманта Стосур -:- Запланирован

Турция и Нидерланды не оставили шансов Польше и Швеции

Определились первые два полуфиналиста чемпионата Европы
Волейбол
23:15
Турция и Нидерланды не оставили шансов Польше и Швеции
Фото: CEV

В Пловдиве (Болгария) на женском чемпионате Европы по волейболу прошли два четвертьфинальных матчи, по итогам которых места в полуфинале зарезервировали Нидерланды и Турция.

Чемпионат Европы по волейболу. Женщины. Четвертьфиналы.

Швеция – Нидерланды 0:3 (25:27, 16:25, 19:25)

Турция – Польша 3:0 (25:18, 25:14, 25:23)

Напомним, сборная Польши в плей-офф прошла команду Украины.

Карен Агабекян
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости: Волейбол

Турция и Нидерланды не оставили шансов Польше и Швеции
Турция и Нидерланды не оставили шансов Польше и Швеции
23:15
Плей-офф чемпионата Европы. Турция — Польша. Видео трансляция
Плей-офф чемпионата Европы. Турция — Польша. Видео трансляция
20:38
Плей-офф чемпионата Европы. Швеция — Нидерланды. Видео трансляция
Плей-офф чемпионата Европы. Швеция — Нидерланды. Видео трансляция
16:54
Горден Брова: «Мы уважаем всех соперников, но никого не боимся!»
Эксклюзив
Горден Брова: «Мы уважаем всех соперников, но никого не боимся!»
30 августа 21:15
Плей-офф чемпионата Европы. Россия — Беларусь. Видео трансляция
Плей-офф чемпионата Европы. Россия — Беларусь. Видео трансляция
30 августа 12:12
Плей-офф чемпионата Европы. Италия — Бельгия. Видео трансляция
Плей-офф чемпионата Европы. Италия — Бельгия. Видео трансляция
30 августа 12:01
Украина не смогла выйти в четвертьфинал чемпионата Европы, потерпев поражение от Польши
Украина не смогла выйти в четвертьфинал чемпионата Европы, потерпев поражение от Польши
29 августа 22:50
Плей-офф чемпионата Европы. Польша — Украина. Видеотрансляция на XSPORT
Плей-офф чемпионата Европы. Польша — Украина. Видеотрансляция на XSPORT
29 августа 18:33
Эксперты практически не оставляют шансов Украине в матче с Польшей
Эксперты практически не оставляют шансов Украине в матче с Польшей
29 августа 10:22
Все новости

Популярные новости

Букмекеры изменили мнение о шансах Усика с Джошуа. Украинец – вновь большой андердог
Букмекеры изменили мнение о шансах Усика с Джошуа. Украинец – вновь большой андердог
Бокс Профессиональный бокс
27 августа 22:45
36
Сестра против сестры. Они родились в одной семье, в одном городе, но стали соперницами на чемпионате Европы
История
Сестра против сестры. Они родились в одной семье, в одном городе, но стали соперницами на чемпионате Европы
Волейбол
26 августа 16:30
1
Нокаут – у Джошуа из носу пошла кровь. Как британец уступил боксеру, которого уничтожил Усик
История
Нокаут – у Джошуа из носу пошла кровь. Как британец уступил боксеру, которого уничтожил Усик
Бокс Профессиональный бокс
12:52
5
Джошуа рассказал о своих эмоциях после того, как нокаутировал Кличко
Джошуа рассказал о своих эмоциях после того, как нокаутировал Кличко
Бокс Профессиональный бокс
29 августа 13:24
23
Харлан призналась, что у нее был секс на Олимпийских играх в Токио
Харлан призналась, что у нее был секс на Олимпийских играх в Токио
Olympics Токио-2020
16:40
2
Лопес готовится к скорости Ломаченко. Абсолютный чемпион с трудом избегает избиения на тренировке
Лопес готовится к скорости Ломаченко. Абсолютный чемпион с трудом избегает избиения на тренировке
Бокс Профессиональный бокс
26 августа 18:21
1
Все новости