Мельник: «Отмечу действия наших волейболисток против Швеции, которой мы не оставили шансов»
Турция и Нидерланды не оставили шансов Польше и Швеции
Определились первые два полуфиналиста чемпионата Европы
23:15
Фото: CEV
В Пловдиве (Болгария) на женском чемпионате Европы по волейболу прошли два четвертьфинальных матчи, по итогам которых места в полуфинале зарезервировали Нидерланды и Турция.
Чемпионат Европы по волейболу. Женщины. Четвертьфиналы.
Швеция – Нидерланды 0:3 (25:27, 16:25, 19:25)
Турция – Польша 3:0 (25:18, 25:14, 25:23)
Напомним, сборная Польши в плей-офф прошла команду Украины.
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