Турция и Нидерланды определили победителя группы Украины на чемпионате Европы

Наша сборная решающий последний матч секстета D сыграет завтра

Сборная Турции / Фото: cev.eu

Вице-чемпионки Европы-2019 Турция «всухую» обыграла Нидерланды и гарантировала себе первую строчку в группе D. Примечательно, что самым результативным игроком матча стала центральная блокирующая Эда Эрдем – капитан реализовала все свои 13 атак, а также заработала 2 очка в атаке и 1 на блоке.



Турчанки в пяти матчах очков не теряли и отдали лишь одну партию – Румынии в стартовом матче Евроволей-2021.

Чемпионат Европы. Женщины. Группа D

Нидерланды – Турция 0:3 (21:25, 21:25, 20:25)

Напомним, что в данном секстете выступает также сборная Украины, которая завтра проведет заключительный матч группового этапа против хозяек площадки Румынии.

Украина невероятно близка к выходу в плей-офф Евроволей. Повторить успех 20-летней давности может помешать лишь чудо.

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