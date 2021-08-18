XSPORT покажет женский чемпионат Европы по волейболу
Турция не без проблем обыграла Румынию в стартовом матче группы D
Состоялась встреча двух будущих соперников сборной Украины
18 августа 22:42
Фото: cev.eu
Сборная Турции обыграла Румынию в стартовом матче группы D женского чемпионата Европы по волейболу.
Чемпионат Европы. Группа D. 1-й тур
Румыния – Турция – 1:3 (25:23, 10:25, 20:20, 17:25).
В группе D также сыграет сборная Украины, которая свой путь на турнире начнет матчем против сборной Нидерландов 19 августа.
Напомним, XSPORT покажет чемпионат Европы в прямом эфире.
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