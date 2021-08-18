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Турция не без проблем обыграла Румынию в стартовом матче группы D

Состоялась встреча двух будущих соперников сборной Украины
Волейбол
18 августа 22:42
Турция не без проблем обыграла Румынию в стартовом матче группы D
Фото: cev.eu

Сборная Турции обыграла Румынию в стартовом матче группы D женского чемпионата Европы по волейболу.

Чемпионат Европы. Группа D. 1-й тур

Румыния – Турция – 1:3 (25:23, 10:25, 20:20, 17:25).

В группе D также сыграет сборная Украины, которая свой путь на турнире начнет матчем против сборной Нидерландов 19 августа.

Напомним, XSPORT покажет чемпионат Европы в прямом эфире.

Читайте также: превью Евроволей-2021.

Сергей Остапенко
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Комментарии 1

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18 августа 2021г. 22:55
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