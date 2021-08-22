Турция «всухую» обыграла Швецию в группе Украины на чемпионате Европы и обеспечила себе место в плей-офф

Вице-чемпионки Европы в секстете D очки еще не теряли

Сборная Турции / Фото: cev.eu

Вице-чемпионки Европы-2019 Турция выиграла третий матч кряду и обеспечила себе выход в плей-офф Евроволей-2021.



Турчанки «всухую» обыграли Швецию, хотя первый сет оказался для них нервным – 31:29. Лучшим бомбардиром матча стала шведская диагональная Изабелль Хаак – 20 очков (18 в атаке, 1 на блоке, 1 на подаче).

Чемпионат Европы. Женщины. Группа D

Турция – Швеция 3:0 (31:29, 25:21, 25:11)

В 20:30 начнется последний матч третьего тура секстета, в котором присутствует сборная Украины –Нидерланды, которые также идут без потерь, сыграют с Румынией.