Украина невероятно близка к выходу в плей-офф Евроволей. Повторить успех 20-летней давности может помешать лишь чудо
Турция выбила соперника Украины из борьбы за плей-офф чемпионата Европы
Вице-чемпионки Евроволей «всухую» обыграли Финляндию
22:26
Сборная Турции / Фото: cev.eu
Сборная Турции в четвертом туре чемпионата Европы уничтожила Финляндию.
Вице-чемпионки Европы лишили финок шансов выйти в плей-офф Евроволей-2021 из группы D, в которой также играет Украина.
Украина невероятно близка к выходу в плей-офф Евроволей. Повторить успех 20-летней давности может помешать лишь чудо.
Чемпионат Европы. Женщины. 4-й тур. Группа D
Турция – Финляндия 3:0 (25:19, 25:12, 25:15)
Напомним, что сборная Украины победой над Швецией существенно увеличила шансы на преодоление группового этапа.
Комментарии 0