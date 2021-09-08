Украина близка к тому, чтобы сыграть с Россией в плей-офф чемпионата Европы

Подопечные Угиса Крастинша уже обеспечили себе выход из группы

Фото: eurovolley.cev.eu

Сборная Украины во второй раз кряду сыграет в плей-офф чемпионата Европы. Подопечные Угиса Крастинша обеспечили себе третье место в группе А и выше подняться уже не могут.

Таким образом, в плей-офф Украина сыграет против второго места группы С. Там борьбу за эту позицию ведут Россия и Турция. Если в заключительном туре россияне обыграют аутсайдера сикстета Северную Македонию, а Турция проиграет Финляндии, то именно серебряные призеры последней Олимпиады станут соперником Украины в 1/8-й финала Евроволей.

Напомним, в последнем матче группового этапа сборная Украины сыграет против Польши. Прямую трансляцию встречи смотрите на телеканале XSPORT, а также на нашем сайте.