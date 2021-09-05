Украина фаворит матча против Португалии

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Фото: eurovolley.cev.e

Букмекеры считают Украину фаворитом матча третьего тура группового этапа чемпионата Европы-2021 против Португалии.

Коэффициент на победу украинцев 1,32, в то же время на Португалию можно поставить за 3,4.

В предыдущих матчах Украина в пяти партиях обыграла Грецию, а затем уступила Сербии. Португальцы проиграли Польше и выиграли у Бельгии.

С точки зрения борьбы за плей-офф предстоящая встреча станет одной из ключевых для подопечных Угиса Крастинша.

Матч Украина – Португалия начнется в 18:30. Прямая трансляция будет доступна на телеканале XSPORT, а также на нашем сайте.