Украина навязала борьбу, но все равно проиграла Турции

Несмотря на поражения в двух стартовых матчах, подопечные Орлова имеют хорошие шансы на выход из группы

Фото: eurovolley.cev.eu

Украина проиграла Турции в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы-2021.

В дебютном поединке Евроволей подопечные Владимира Орлова уступили Нидерландам, а турчанки одолели хозяев турнира Румынию. К очной встрече с Турцией «сине-желтые» подходили в статусе андердога.

Фото: eurovolley.cev.eu

Первая партия подтвердила предматчевые расклады, но уже во втором сете украинки начали цепляться. Проигрывая 10:3 «сине-желтые» сравняли счет – 13:13! Однако после этого случился очень неприятный инцидент: рефери на вышке потеряла сознание, и игра была остановлена. Вынужденная пауза негативно сказалась на украинках, и они уступили вторую партию – 25:19.

В третьем сете все было еще ближе: Турция вновь завладела солидным преимуществом, но Украина, не только отыгралась, а и сумела заработать сет-бол при счете 24:23. К сожалению, успех развить подопечные Орлова не сумели и матч закончился в трех партиях – 24:26.

Евроволей-2021. Группа D. Второй тур:

Турция – Украина 3:0 (25:14, 25:19, 26:24)

Несмотря на второе поражение, Украина все еще имеет хорошие шансы на выход из группы. Для этого, для начала, нужно обыгрывать Финляндию в матче, который состоится завтра, 21 августа. Прямая трансляция будет доступна на XSPORT.