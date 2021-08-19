В группе Украины на чемпионате Европы невероятная Хаак помогла Швеции победить в стартовом матче
Украина, навязав борьбу лишь в третьей партии, уступила в первом матче чемпионата Европы
Диагональная Рыхлюк стала лучшим бомбардиром матча
20:43
Олеся Рыхлюк в атаке / Фото: cev.eu
Завершились матчи стартового тура в группе D на чемпионате Европы. В первой встрече Турция разобралась с хозяйками площадки Румынией, а во второй – Швеция на тай-брейке дожала Финляндию.
В заключительном матче секстета волейболистки сборной Украины «всухую» уступили команде Нидерландов. Навязать борьбу удалось лишь в третьем сете – 22:25. Отметим, что лучшим бомбардиром матча стала диагональная нашей команды Олеся Рыхлюк – 17 очков (15 в атаке, 1 на блоке, 1 на подаче).
Чемпионат Европы-2021. Женщины, Группа D
Нидерланды – Украина 3:0 (25:17, 25:12, 25:22)
Турнирная таблица группы D
1. Нидерланды – 1 победа, 3 очка
2. Турция – 1, 3
3. Швеция – 1, 2
4. Финляндия – 0, 1
5. Румыния – 0, 0
6. Украина – 0, 0.