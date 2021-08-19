Украина, навязав борьбу лишь в третьей партии, уступила в первом матче чемпионата Европы

Диагональная Рыхлюк стала лучшим бомбардиром матча

Олеся Рыхлюк в атаке / Фото: cev.eu

Завершились матчи стартового тура в группе D на чемпионате Европы. В первой встрече Турция разобралась с хозяйками площадки Румынией, а во второй – Швеция на тай-брейке дожала Финляндию.



В заключительном матче секстета волейболистки сборной Украины «всухую» уступили команде Нидерландов. Навязать борьбу удалось лишь в третьем сете – 22:25. Отметим, что лучшим бомбардиром матча стала диагональная нашей команды Олеся Рыхлюк – 17 очков (15 в атаке, 1 на блоке, 1 на подаче).

Чемпионат Европы-2021. Женщины, Группа D

Нидерланды – Украина 3:0 (25:17, 25:12, 25:22)

Турнирная таблица группы D

1. Нидерланды – 1 победа, 3 очка

2. Турция – 1, 3

3. Швеция – 1, 2

4. Финляндия – 0, 1

5. Румыния – 0, 0

6. Украина – 0, 0.