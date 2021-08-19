Украина, навязав борьбу лишь в третьей партии, уступила в первом матче чемпионата Европы

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 8
Сейчас 4
Сегодня 11
Завтра 5
Футбол (5 событий из 5) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
22:00 Янг Бойз - Ференцварош 3:2 Окончен
22:00 Бенфика - ПСВ 2:1 Окончен
22:00 Мальме - Лудогорец 2:0 Окончен
Лига Европы UEFA 21/22
Календарь Таблица
21:45 Селтик - АЗ Алкмаар 2:0 Окончен
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
19:30 Ингулец - Динамо 1:1 Окончен
Теннис (3 события из 46) показать все
ATP 2021 (Cincinnati, USA)
Календарь Таблица
03:05 Душан Ладжович - Гаэль Монфис 0:2 Окончен
WTA 2021 (Cincinnati, USA)
Календарь Таблица
04:55 Кэти Макнейли - Даяна Ястремская 0:2 Окончен
05:25 Людмила Самсонова - Виктория Азаренко 0:2 Окончен
Футбол (2 события из 20) показать все
Лига Европы UEFA 21/22
Календарь Таблица
20:00 Рандерс ФК - Галатасарай 1:1 2-й тайм
20:00 Славия Прага - Легия Варшава 2:2 2-й тайм
Теннис (2 события из 5) показать все
ATP 2021 (Cincinnati, USA)
Календарь Таблица
21:15 Андрей Рублёв - Гаэль Монфис 0:0 1-й сет
WTA 2021 (Cincinnati, USA)
Календарь Таблица
20:55 Эшлей Барти - Виктория Азаренко 1:0 2-й сет
Футбол (5 событий из 31) показать все
Лига Европы UEFA 21/22
Календарь Таблица
20:00 Рандерс ФК - Галатасарай 1:1 2-й тайм
20:00 Славия Прага - Легия Варшава 2:2 2-й тайм
21:45 Фенербахче - ХИК Хельсинки 0:0 1-й тайм
22:00 Глазго Рейнджерс - Алашкерт -:- Запланирован
22:00 Рапид Вена - Заря -:- Запланирован
Теннис (6 событий из 37) показать все
ATP 2021 (Cincinnati, USA)
Календарь Таблица
21:15 Андрей Рублёв - Гаэль Монфис 0:0 1-й сет
22:10 Гида Пелла - Александер Зверев -:- Запланирован
WTA 2021 (Cincinnati, USA)
Календарь Таблица
19:05 Ангелика Кербер - Елена Остапенко 2:1 Окончен
20:55 Эшлей Барти - Виктория Азаренко 1:0 2-й сет
22:30 Петра Квитова - Онс Ябеур -:- Запланирован
22:50 Каролина Плишкова - Джессика Пегула -:- Запланирован
Футбол (2 события из 4) показать все
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
21:30 РБ Лейпциг - Штутгарт -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
19:30 Ворскла - Металлист-1925 -:- Запланирован
Теннис (3 события из 6) показать все
ATP 2021 (Cincinnati, USA)
Календарь Таблица
02:00 Лоренцо Сонего - Стефанос Циципас -:- Запланирован
WTA 2021 (Cincinnati, USA)
Календарь Таблица
02:00 Жил Белен Тейхманн - Наоми Осака -:- Запланирован
03:30 Каролина Мухова - Белинда Бенчич -:- Запланирован

Украина, навязав борьбу лишь в третьей партии, уступила в первом матче чемпионата Европы

Диагональная Рыхлюк стала лучшим бомбардиром матча
Волейбол
20:43
Украина, навязав борьбу лишь в третьей партии, уступила в первом матче чемпионата Европы
Олеся Рыхлюк в атаке / Фото: cev.eu

Завершились матчи стартового тура в группе D на чемпионате Европы. В первой встрече Турция разобралась с хозяйками площадки Румынией, а во второй – Швеция на тай-брейке дожала Финляндию.

В заключительном матче секстета волейболистки сборной Украины «всухую» уступили команде Нидерландов. Навязать борьбу удалось лишь в третьем сете – 22:25. Отметим, что лучшим бомбардиром матча стала диагональная нашей команды Олеся Рыхлюк – 17 очков (15 в атаке, 1 на блоке, 1 на подаче).

Чемпионат Европы-2021. Женщины, Группа D

Нидерланды – Украина 3:0 (25:17, 25:12, 25:22)

Турнирная таблица группы D

1. Нидерланды – 1 победа, 3 очка

2. Турция – 1, 3

3. Швеция – 1, 2

4. Финляндия – 0, 1

5. Румыния – 0, 0

6. Украина – 0, 0.

Олег Шумейко-младший
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

чемпионат Европы-2021 по волейболу сборная Украины (волейбол) Олеся Рыхлюк

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

В группе Украины на чемпионате Европы невероятная Хаак помогла Швеции победить в стартовом матче
В группе Украины на чемпионате Европы невероятная Хаак помогла Швеции победить в стартовом матче
Волейбол
18:37
Украина попала в самую конкурентную группу чемпионата Европы, который покажет XSPORT. Путевку в плей-офф придется выгрызать
Превью
Украина попала в самую конкурентную группу чемпионата Европы, который покажет XSPORT. Путевку в плей-офф придется выгрызать
Волейбол
18 августа 22:19
Международный турнир Кубок Хортицы. Видео трансляция
Международный турнир Кубок Хортицы. Видео трансляция
Волейбол
18 августа 17:23
Начинаем с лидерами. Расписание матчей группового этапа сборной Украины на чемпионате Европы
Начинаем с лидерами. Расписание матчей группового этапа сборной Украины на чемпионате Европы
Волейбол
17 августа 09:24
Ирина Трушкина: «Зарплаты у детских тренеров 3000 гривен – и как жить?»
Эксклюзив Ирина Трушкина: «Зарплаты у детских тренеров 3000 гривен – и как жить?»
Волейбол
14 августа 14:55
Главный тренер сборной Украины огласил состав команды на чемпионат Европы
Главный тренер сборной Украины огласил состав команды на чемпионат Европы
Волейбол
12 августа 21:40

Новости: Волейбол

Украина, навязав борьбу лишь в третьей партии, уступила в первом матче чемпионата Европы
Украина, навязав борьбу лишь в третьей партии, уступила в первом матче чемпионата Европы
20:43
В группе Украины на чемпионате Европы невероятная Хаак помогла Швеции победить в стартовом матче
В группе Украины на чемпионате Европы невероятная Хаак помогла Швеции победить в стартовом матче
18:37
Чемпионат Европы. Швеция – Финляндия. Видео трансляция
Чемпионат Европы. Швеция – Финляндия. Видео трансляция
16:10
Чемпионат Европы. Нидерланды — Украина. Трансляция на XSPORT
Чемпионат Европы. Нидерланды — Украина. Трансляция на XSPORT
12:15
Турция не без проблем обыграла Румынию в стартовом матче группы D
Турция не без проблем обыграла Румынию в стартовом матче группы D
18 августа 22:42
Украина попала в самую конкурентную группу чемпионата Европы, который покажет XSPORT. Путевку в плей-офф придется выгрызать
Превью
Украина попала в самую конкурентную группу чемпионата Европы, который покажет XSPORT. Путевку в плей-офф придется выгрызать
18 августа 22:19
Международный турнир Кубок Хортицы. Видео трансляция
Международный турнир Кубок Хортицы. Видео трансляция
18 августа 17:23
XSPORT покажет женский чемпионат Европы по волейболу
XSPORT покажет женский чемпионат Европы по волейболу
18 августа 14:07
Начинаем с лидерами. Расписание матчей группового этапа сборной Украины на чемпионате Европы
Начинаем с лидерами. Расписание матчей группового этапа сборной Украины на чемпионате Европы
17 августа 09:24
Все новости

Популярные новости

Ригондо, который отказался продолжать бой с Ломаченко после шестого раунда: «Никто не может меня нокаутировать»
Ригондо, который отказался продолжать бой с Ломаченко после шестого раунда: «Никто не может меня нокаутировать»
Бокс Профессиональный бокс
17 августа 10:49
2
Никольченко – Беленюку: «Патриотизм – это действия, а не разговоры! Ты много сделал для нашей страны»
Тема дня Никольченко – Беленюку: «Патриотизм – это действия, а не разговоры! Ты много сделал для нашей страны»
Художественная гимнастика
13 августа 17:40
10
Александр Хижняк определился со своим будущим
Александр Хижняк определился со своим будущим
Бокс Профессиональный бокс
17 августа 12:04
4
Горуна: «Спецслужбы России проработали Усика и Ломаченко, используя религию, и эксплуатируют их в своих целях»
Горуна: «Спецслужбы России проработали Усика и Ломаченко, используя религию, и эксплуатируют их в своих целях»
Бокс Профессиональный бокс
16 августа 21:24
88
Этот нокаут вошел в историю бокса. Как впервые выключили ужасного Майка Тайсона
Этот нокаут вошел в историю бокса. Как впервые выключили ужасного Майка Тайсона
Бокс Профессиональный бокс
16 августа 11:32
4
«Сдохни, падла. П***уй в Рашу, х***о ты обдолбанное». Жизни Горуны угрожали после поста в защиту Магучих
«Сдохни, падла. П***уй в Рашу, х***о ты обдолбанное». Жизни Горуны угрожали после поста в защиту Магучих
Каратэ
16 августа 18:28
48
Все новости