Украина не смогла выйти в четвертьфинал чемпионата Европы, потерпев поражение от Польши

«Сине-желтые» хорошо начали игру, но затем отдали 3 сета кряду

фото - CEV

В первом матче плей-офф чемпионата Европы сборная Украины уступила команде Польши со счетом 1:3.

Команда Владимира Орлова не смогла пробиться в четвертьфинал, несмотря на то, что первый сет был за волейболистками в сине-желтой форме. Самую высокую результативность в составе украинской команды продемонстрировала Надежда Кодола, забив 12 очков. Лучшей в матче стала Зузанна Ефименко-Млотковская, которая забила 17 очков.

Чемпионат Европы. Женщины 1/8 финала.

Украина – Польша 1:3 (25:21, 21:25, 22:25, 17:25)

За место в полуфинале полячки поборются со знакомой сборной Украине Турцией. Турчанки прошли в первом матче плей-офф Чехию.