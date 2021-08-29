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Украина не смогла выйти в четвертьфинал чемпионата Европы, потерпев поражение от Польши

«Сине-желтые» хорошо начали игру, но затем отдали 3 сета кряду
Волейбол
22:50
Украина не смогла выйти в четвертьфинал чемпионата Европы, потерпев поражение от Польши
фото - CEV

В первом матче плей-офф чемпионата Европы сборная Украины уступила команде Польши со счетом 1:3.

Команда Владимира Орлова не смогла пробиться в четвертьфинал, несмотря на то, что первый сет был за волейболистками в сине-желтой форме. Самую высокую результативность в составе украинской команды продемонстрировала Надежда Кодола, забив 12 очков. Лучшей в матче стала Зузанна Ефименко-Млотковская, которая забила 17 очков.

Чемпионат Европы. Женщины 1/8 финала.

Украина – Польша 1:3 (25:21, 21:25, 22:25, 17:25)


За место в полуфинале полячки поборются со знакомой сборной Украине Турцией. Турчанки прошли в первом матче плей-офф Чехию.

Антон Кривенко
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