Рыхлюк: «Мое участие на чемпионате Европы было под большим вопросом»
Украина не смогла выйти в четвертьфинал чемпионата Европы, потерпев поражение от Польши
«Сине-желтые» хорошо начали игру, но затем отдали 3 сета кряду
22:50
фото - CEV
В первом матче плей-офф чемпионата Европы сборная Украины уступила команде Польши со счетом 1:3.
Команда Владимира Орлова не смогла пробиться в четвертьфинал, несмотря на то, что первый сет был за волейболистками в сине-желтой форме. Самую высокую результативность в составе украинской команды продемонстрировала Надежда Кодола, забив 12 очков. Лучшей в матче стала Зузанна Ефименко-Млотковская, которая забила 17 очков.
Чемпионат Европы. Женщины 1/8 финала.
Украина – Польша 1:3 (25:21, 21:25, 22:25, 17:25)
За место в полуфинале полячки поборются со знакомой сборной Украине Турцией. Турчанки прошли в первом матче плей-офф Чехию.