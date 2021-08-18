Украина попала самую конкурентную группу на чемпионате Европы. Путевку в плей-офф придется выгрызать

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 12
Сейчас 4
Сегодня 8
Завтра 5
Футбол (4 события из 4) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
22:00 Ред Булл Зальцбург - Брондбю 2:1 Окончен
22:00 Монако - Шахтер 0:1 Окончен
22:00 Шериф - Динамо Загреб 3:0 Окончен
Лига Европы UEFA 21/22
Календарь Таблица
22:00 Црвена Звезда - Клуж 4:0 Окончен
Теннис (8 событий из 31) показать все
ATP 2021 (Cincinnati, USA)
Календарь Таблица
04:00 Ришар Гаске - Энди Маррей 0:2 Окончен
04:25 Кевин Андерсон - Карен Хачанов 0:2 Окончен
18:00 Григор Димитров - Роберто Баутиста-Агут 2:0 Окончен
20:45 Аслан Карацев - Марин Чилич 0:2 Окончен
20:55 Джон Иснер - Камерон Норри 2:1 Окончен
WTA 2021 (Cincinnati, USA)
Календарь Таблица
18:00 Анастасия Павлюченкова - Бернарда Пера -:- Отменен
18:00 Магда Линетте - Симона Халеп 1:2 Окончен
20:55 Саманта Стосур - Елена Рябыкина 0:2 Окончен
Футбол (4 события из 4) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
22:00 Янг Бойз - Ференцварош 1:1 1-й тайм
22:00 Бенфика - ПСВ 1:0 1-й тайм
22:00 Мальме - Лудогорец 1:0 1-й тайм
Лига Европы UEFA 21/22
Календарь Таблица
21:45 Селтик - АЗ Алкмаар 1:0 Окончен 1-й тайм
Футбол (5 событий из 5) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
22:00 Янг Бойз - Ференцварош 1:1 1-й тайм
22:00 Бенфика - ПСВ 1:0 1-й тайм
22:00 Мальме - Лудогорец 1:0 1-й тайм
Лига Европы UEFA 21/22
Календарь Таблица
21:45 Селтик - АЗ Алкмаар 1:0 Окончен 1-й тайм
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
19:30 Ингулец - Динамо 1:1 Окончен
Теннис (3 события из 48) показать все
ATP 2021 (Cincinnati, USA)
Календарь Таблица
03:05 Душан Ладжович - Гаэль Монфис 0:2 Окончен
WTA 2021 (Cincinnati, USA)
Календарь Таблица
04:55 Кэти Макнейли - Даяна Ястремская 0:2 Окончен
05:25 Людмила Самсонова - Виктория Азаренко 0:2 Окончен
Футбол (5 событий из 31) показать все
Лига Европы UEFA 21/22
Календарь Таблица
20:00 Рандерс ФК - Галатасарай -:- Запланирован
20:00 Славия Прага - Легия Варшава -:- Запланирован
21:45 Фенербахче - ХИК Хельсинки -:- Запланирован
22:00 Глазго Рейнджерс - Алашкерт -:- Запланирован
22:00 Рапид Вена - Заря -:- Запланирован

Украина попала самую конкурентную группу на чемпионате Европы. Путевку в плей-офф придется выгрызать

Матчи группового этапа пройдут с 18 по 25 августа
Волейбол
22:19
Украина попала самую конкурентную группу на чемпионате Европы. Путевку в плей-офф придется выгрызать
Сборная Украины в квалификации чемпионата Европы-2021 / Фото: cev.eu

19 августа женская сборная Украины проведет первый матч на чемпионате Европы-2021. В стартовой встрече украинкам будет противостоять один из лидеров европейского волейбола – команда Нидерландов. Правда, стоит отметить, что как раз в данный момент у нидерландок много новых лиц – после невыхода на Олимпийские игры-2020 Джованни Капрара ушел с поста главного тренера. Также из известных имен в заявке отсутствуют центральная блокирующая триумфатора Лиги чемпионов «Конельяно» Робин де Круйф и лучшая диагональная Рио-2016 Лоннеке Слютьес, которая в 30-летним возрасте приняла неожиданное решение завершить карьеру.

Лоннеке Слютьес / Фото: rio2016.fivb.com

В нашей команде также идет омоложение команды. Так, в составе сборной Украины на Золотой Евролиге-2021 был одним из самых молодых на турнире. На Евроволей-2021 пригласили опытных центральную блокирующую Ирину Трушкину и диагональную Олесю Рыхлюк. В эксклюзивном интервью XSPORT Трушкина призналась, что даже и не ожидала получить приглашение в силу возраста. Приход Рыхлюк должен решить одну из главных проблем на последних соревнованиях – на отборе континентального первенства, а также Золотой Евролиге в диагонали пробовали четырех разных игрока, но никто не сумел закрепиться за собой место в основе.

Трушкина и Рыхлюк на блоке / Фото: cev.eu

Олеся, которая прошлый сезон провела в «Галатасарае» в одной из лучших лиг мира, должна прибавить мощи атакам сборной Украины. Диагональная стала второй по результативности в чемпионате Турции – 677 очков (601-о из 1338-и в атаке). Выше была только нереальная Тияна Бошкович, действующая чемпионка Европы и мира со сборной Сербии.

Во втором матче нас ожидают вице-чемпионы Европы – Турция. Две недели назад турчанки завершили выступление на Олимпийских играх-2020. В Японии они достигли лучшего результата на Играх в истории – 5-е место. Хотя поражение в четвертьфинале от Южной Кореи все-таки было неприятным. Турция по уровню немного выше. Но Олимпиада – весьма странный турнир. И Токио-2020 исключением не стало. Что уж говорить, если чемпионы Рио-2016 сборная Китая даже не смогла пробиться в плей-офф.

У серебряных призеров Евроволей-2019 стоит выделить линию центральных блокирующих – многолетний лидер сборной Эда Эрдем уже долгие годы является одной из лучших на своей позиции, а Зехра Гюнеш уже давно переросла из статуса подающих надежды в боевую единицу, на которую можно положиться в трудный момент.

Эда Эрдем в атаке / Фото: cev.eu

На бумаге, одним из самых простых соперников в секстете D является сборная Финляндии. Но важно не допустить недооценки соперника, ведь финки способны на чудеса – на прошлом розыгрыше чемпионата Европы сумели перевести игру с Турцией на пятый сет, где турчанкам все же удалось доказать преимущество в классе. В составе Финляндии следует обратить внимание на блокирующую Анну Чакан, которая стала лучшей в квалификации как по общему количеству блоков, так и по результативным блокированиям в среднем за сет, обойдя в последнем показателе украинку Диану Мелюшкину.

Анна Чакан (№2) / Фото: cev.eu

Также в топе бомбардиров чемпионата Турции находится и диагональная сборной Швеции и вице-чемпиона ЛЧ «Вакифбанка» Изабелль Хаак. С ней мы уже успели поближе познакомиться в квалификации Евроволей-2021. Если в первом матче она чуть ли не в одиночку разобралась со сборной Украины (3:0), заработав за три сета 27 очков, то в ответной встрече были заметны внесенные коррективы – более высокая доигровщица Богдана Анисова не позволяла Хаак так резвиться на передней линии (46% реализации против 61% в первом матче), но все же шведки дожали на тай-брейке. Четвертая победа позволила Швеции квалифицироваться на континентальное первенство после 38-летнего перерыва. 

Обзор первого матча сборных Украины и Швеции на отборе чемпионата Европы-2021:

Завершать групповой этап украинки будут матчем против хозяек площадки. Румыния на прошлом чемпионате Европы сумела выйти в плей-офф континентального первенства. А с того времени команда получила усиление в лице 18-летней диагональной Алексии Кэруцашу. Несмотря на столь юный возраст, Кэруцашу уже несколько сезонов играет в чемпионате Турции. В прошлом сезоне со своим коллективом леворукая диагональная выиграла третий по значимости еврокубок – Challenge Cup, став лучшим бомбардиром турнира. В нашу пользу играет только статистика – 2:0 по личным встречам с румынками на чемпионатах Европы. Правда, они проходили еще в прошлом тысячелетии (1993 и 1997 года).

Алексия Кэруцашу / Фото: cev.eu

Заявка сборной Украины на Евроволей-2021:

Центральные блокирующиеДиана Мелюшкина, Марина Мазенко, Юлия Герасимова, Ирина Трушкина

ДиагональныеОлеся Рыхлюк, Анна Харчинская 

ДоигровщицыБогдана Анисова, Екатерина Дудник, Надежда Кодола, Юлия Бойко

СвязующиеОльга Скрипак, Дарья Великоконь 

ЛибероКристина Немцева, Анастасия Карасева

Ориентировочный основной состав национальной команды Украины:

Скрыпак – Рыхлюк, Анисова – Кодола, Мелюшкина – Трушкина, Немцева (л).

Прогноз на итог группового этапа секстета D:

1.Турция

2. Нидерланды

3. Румыния

4. Украина

5. Швеция

6. Финляндия

Все игры сборной Украины, а также 25 других матчей чемпионата Европы смотрите на телеканалах XSPORT, XSPORT+, а также портале XSPORT.ua.

Расписание матчей группового этапа сборной Украины на чемпионате Европы:

19 августа, четверг, 19:00

Нидерланды – Украина

20 августа, пятница, 20:30

Турция – Украина

21 августа, суббота, 17:30

Финляндия – Украина

23 августа, понедельник, 17:30

Украина – Швеция

25 августа, среда, 20:30

Румыния – Украина

Олег Шумейко-младший
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

сборная Украины (волейбол) чемпионат Европы-2021 по волейболу Олеся Рыхлюк Ирина Трушкина

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Международный турнир Кубок Хортицы. Видео трансляция
Международный турнир Кубок Хортицы. Видео трансляция
Волейбол
17:23
Начинаем с лидерами. Расписание матчей группового этапа сборной Украины на чемпионате Европы
Начинаем с лидерами. Расписание матчей группового этапа сборной Украины на чемпионате Европы
Волейбол
17 августа 09:24
Ирина Трушкина: «Зарплаты у детских тренеров 3000 гривен – и как жить?»
Эксклюзив Ирина Трушкина: «Зарплаты у детских тренеров 3000 гривен – и как жить?»
Волейбол
14 августа 14:55
Главный тренер сборной Украины огласил состав команды на чемпионат Европы
Главный тренер сборной Украины огласил состав команды на чемпионат Европы
Волейбол
12 августа 21:40
Женская сборная Украины провела три спарринга в Греции
Женская сборная Украины провела три спарринга в Греции
Волейбол
12 августа 20:58
Запорожье примет турнир с участием сборных Сербии, Болгарии и Словении
Запорожье примет турнир с участием сборных Сербии, Болгарии и Словении
Волейбол
4 августа 11:56

Новости: Волейбол

Украина попала самую конкурентную группу на чемпионате Европы. Путевку в плей-офф придется выгрызать
Украина попала самую конкурентную группу на чемпионате Европы. Путевку в плей-офф придется выгрызать
22:19
Международный турнир Кубок Хортицы. Видео трансляция
Международный турнир Кубок Хортицы. Видео трансляция
17:23
XSPORT покажет женский чемпионат Европы по волейболу
XSPORT покажет женский чемпионат Европы по волейболу
14:07
Начинаем с лидерами. Расписание матчей группового этапа сборной Украины на чемпионате Европы
Начинаем с лидерами. Расписание матчей группового этапа сборной Украины на чемпионате Европы
17 августа 09:24
Главный тренер сборной Украины обозначил цели на Евроволей-2021
Главный тренер сборной Украины обозначил цели на Евроволей-2021
15 августа 16:00
Ирина Трушкина: «Зарплаты у детских тренеров 3000 гривен – и как жить?»
Эксклюзив Ирина Трушкина: «Зарплаты у детских тренеров 3000 гривен – и как жить?»
14 августа 14:55
Сестры Махно стали девятыми на чемпионате Европы по пляжному волейболу
Сестры Махно стали девятыми на чемпионате Европы по пляжному волейболу
13 августа 11:56
Главный тренер сборной Украины огласил состав команды на чемпионат Европы
Главный тренер сборной Украины огласил состав команды на чемпионат Европы
12 августа 21:40
Женская сборная Украины провела три спарринга в Греции
Женская сборная Украины провела три спарринга в Греции
12 августа 20:58
Все новости

Популярные новости

Ригондо, который отказался продолжать бой с Ломаченко после шестого раунда: «Никто не может меня нокаутировать»
Ригондо, который отказался продолжать бой с Ломаченко после шестого раунда: «Никто не может меня нокаутировать»
Бокс Профессиональный бокс
17 августа 10:49
1
Никольченко – Беленюку: «Патриотизм – это действия, а не разговоры! Ты много сделал для нашей страны»
Тема дня Никольченко – Беленюку: «Патриотизм – это действия, а не разговоры! Ты много сделал для нашей страны»
Художественная гимнастика
13 августа 17:40
10
«Сдохни, падла. П***уй в Рашу, х***о ты обдолбанное». Жизни Горуны угрожали после поста в защиту Магучих
«Сдохни, падла. П***уй в Рашу, х***о ты обдолбанное». Жизни Горуны угрожали после поста в защиту Магучих
Каратэ
16 августа 18:28
48
И кто теперь скажет, что он маленький? Новое фото Усика заставит вас забыть, что ранее он выступал в крузерах
И кто теперь скажет, что он маленький? Новое фото Усика заставит вас забыть, что ранее он выступал в крузерах
Бокс Профессиональный бокс
12 августа 15:51
11
Горуна: «Спецслужбы России проработали Усика и Ломаченко, используя религию, и эксплуатируют их в своих целях»
Горуна: «Спецслужбы России проработали Усика и Ломаченко, используя религию, и эксплуатируют их в своих целях»
Бокс Профессиональный бокс
16 августа 21:24
86
Этот нокаут вошел в историю бокса. Как впервые выключили ужасного Майка Тайсона
Этот нокаут вошел в историю бокса. Как впервые выключили ужасного Майка Тайсона
Бокс Профессиональный бокс
16 августа 11:32
4
Все новости