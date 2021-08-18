Украина попала самую конкурентную группу на чемпионате Европы. Путевку в плей-офф придется выгрызать

Матчи группового этапа пройдут с 18 по 25 августа

Сборная Украины в квалификации чемпионата Европы-2021 / Фото: cev.eu

19 августа женская сборная Украины проведет первый матч на чемпионате Европы-2021. В стартовой встрече украинкам будет противостоять один из лидеров европейского волейбола – команда Нидерландов. Правда, стоит отметить, что как раз в данный момент у нидерландок много новых лиц – после невыхода на Олимпийские игры-2020 Джованни Капрара ушел с поста главного тренера. Также из известных имен в заявке отсутствуют центральная блокирующая триумфатора Лиги чемпионов «Конельяно» Робин де Круйф и лучшая диагональная Рио-2016 Лоннеке Слютьес, которая в 30-летним возрасте приняла неожиданное решение завершить карьеру.



Лоннеке Слютьес / Фото: rio2016.fivb.com

В нашей команде также идет омоложение команды. Так, в составе сборной Украины на Золотой Евролиге-2021 был одним из самых молодых на турнире. На Евроволей-2021 пригласили опытных центральную блокирующую Ирину Трушкину и диагональную Олесю Рыхлюк. В эксклюзивном интервью XSPORT Трушкина призналась, что даже и не ожидала получить приглашение в силу возраста. Приход Рыхлюк должен решить одну из главных проблем на последних соревнованиях – на отборе континентального первенства, а также Золотой Евролиге в диагонали пробовали четырех разных игрока, но никто не сумел закрепиться за собой место в основе.

Трушкина и Рыхлюк на блоке / Фото: cev.eu

Олеся, которая прошлый сезон провела в «Галатасарае» в одной из лучших лиг мира, должна прибавить мощи атакам сборной Украины. Диагональная стала второй по результативности в чемпионате Турции – 677 очков (601-о из 1338-и в атаке). Выше была только нереальная Тияна Бошкович, действующая чемпионка Европы и мира со сборной Сербии.

Во втором матче нас ожидают вице-чемпионы Европы – Турция. Две недели назад турчанки завершили выступление на Олимпийских играх-2020. В Японии они достигли лучшего результата на Играх в истории – 5-е место. Хотя поражение в четвертьфинале от Южной Кореи все-таки было неприятным. Турция по уровню немного выше. Но Олимпиада – весьма странный турнир. И Токио-2020 исключением не стало. Что уж говорить, если чемпионы Рио-2016 сборная Китая даже не смогла пробиться в плей-офф.

У серебряных призеров Евроволей-2019 стоит выделить линию центральных блокирующих – многолетний лидер сборной Эда Эрдем уже долгие годы является одной из лучших на своей позиции, а Зехра Гюнеш уже давно переросла из статуса подающих надежды в боевую единицу, на которую можно положиться в трудный момент.

Эда Эрдем в атаке / Фото: cev.eu

На бумаге, одним из самых простых соперников в секстете D является сборная Финляндии. Но важно не допустить недооценки соперника, ведь финки способны на чудеса – на прошлом розыгрыше чемпионата Европы сумели перевести игру с Турцией на пятый сет, где турчанкам все же удалось доказать преимущество в классе. В составе Финляндии следует обратить внимание на блокирующую Анну Чакан, которая стала лучшей в квалификации как по общему количеству блоков, так и по результативным блокированиям в среднем за сет, обойдя в последнем показателе украинку Диану Мелюшкину.

Анна Чакан (№2) / Фото: cev.eu

Также в топе бомбардиров чемпионата Турции находится и диагональная сборной Швеции и вице-чемпиона ЛЧ «Вакифбанка» Изабелль Хаак. С ней мы уже успели поближе познакомиться в квалификации Евроволей-2021. Если в первом матче она чуть ли не в одиночку разобралась со сборной Украины (3:0), заработав за три сета 27 очков, то в ответной встрече были заметны внесенные коррективы – более высокая доигровщица Богдана Анисова не позволяла Хаак так резвиться на передней линии (46% реализации против 61% в первом матче), но все же шведки дожали на тай-брейке. Четвертая победа позволила Швеции квалифицироваться на континентальное первенство после 38-летнего перерыва.

Обзор первого матча сборных Украины и Швеции на отборе чемпионата Европы-2021:

Завершать групповой этап украинки будут матчем против хозяек площадки. Румыния на прошлом чемпионате Европы сумела выйти в плей-офф континентального первенства. А с того времени команда получила усиление в лице 18-летней диагональной Алексии Кэруцашу. Несмотря на столь юный возраст, Кэруцашу уже несколько сезонов играет в чемпионате Турции. В прошлом сезоне со своим коллективом леворукая диагональная выиграла третий по значимости еврокубок – Challenge Cup, став лучшим бомбардиром турнира. В нашу пользу играет только статистика – 2:0 по личным встречам с румынками на чемпионатах Европы. Правда, они проходили еще в прошлом тысячелетии (1993 и 1997 года).

Алексия Кэруцашу / Фото: cev.eu

Заявка сборной Украины на Евроволей-2021:

Центральные блокирующие: Диана Мелюшкина, Марина Мазенко, Юлия Герасимова, Ирина Трушкина

Диагональные: Олеся Рыхлюк, Анна Харчинская

Доигровщицы: Богдана Анисова, Екатерина Дудник, Надежда Кодола, Юлия Бойко

Связующие: Ольга Скрипак, Дарья Великоконь

Либеро: Кристина Немцева, Анастасия Карасева

Ориентировочный основной состав национальной команды Украины:

Скрыпак – Рыхлюк, Анисова – Кодола, Мелюшкина – Трушкина, Немцева (л).

Прогноз на итог группового этапа секстета D:

1.Турция

2. Нидерланды

3. Румыния

4. Украина

5. Швеция

6. Финляндия

Все игры сборной Украины, а также 25 других матчей чемпионата Европы смотрите на телеканалах XSPORT, XSPORT+, а также портале XSPORT.ua.

Расписание матчей группового этапа сборной Украины на чемпионате Европы:

19 августа, четверг, 19:00

Нидерланды – Украина

20 августа, пятница, 20:30

Турция – Украина

21 августа, суббота, 17:30

Финляндия – Украина

23 августа, понедельник, 17:30

Украина – Швеция

25 августа, среда, 20:30

Румыния – Украина