Украина близка к тому, чтобы сыграть с Россией в плей-офф чемпионата Европы
Украина проиграла Польше, навязав борьбу только в третьем сете
Это поражение никак не повлияло на турнирное положение подопечных Угиса Крастинша
20:02
Фото: eurovolley.cev.eu
Сборная Украины проиграла действующим чемпионам мира Польше в заключительном матче группового этапа Евроволей.
Подопечные Угиса Крастинша сумели навязать борьбу лишь в заключительной партии, в ходе которой счет был 21:21. Однако украинцы провалили концовку, проиграв четыре очка подряд и, как следствие, весь матч.
Украина досрочно обеспечила себе выход из группы с третьего места, а поэтому на турнирное положение неудача с поляками никак не повлияла.
Чемпионат Европы-2021. Группа А. Заключительный тур:
Польша – Украина 3:0 (25:15, 25:20, 25:21).
В плей-офф сборная Украины сыграет против второй команды группы С, в которой на это место претендуют Россия и Турция.