Украина проиграла Польше, навязав борьбу только в третьем сете

Это поражение никак не повлияло на турнирное положение подопечных Угиса Крастинша

Фото: eurovolley.cev.eu

Сборная Украины проиграла действующим чемпионам мира Польше в заключительном матче группового этапа Евроволей.

Подопечные Угиса Крастинша сумели навязать борьбу лишь в заключительной партии, в ходе которой счет был 21:21. Однако украинцы провалили концовку, проиграв четыре очка подряд и, как следствие, весь матч.

Украина досрочно обеспечила себе выход из группы с третьего места, а поэтому на турнирное положение неудача с поляками никак не повлияла.

Чемпионат Европы-2021. Группа А. Заключительный тур:

Польша – Украина 3:0 (25:15, 25:20, 25:21).

В плей-офф сборная Украины сыграет против второй команды группы С, в которой на это место претендуют Россия и Турция.