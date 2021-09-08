Украина сыграет с Россией в плей-офф чемпионата Европы

С серебряными призерами Олимпийских игр в Токио

Фото: eurovolley.cev.eu

Сборная Украины узнала соперника по 1/8 финала чемпионата Европы-2021.

Подопечные Угиса Крастинша сыграют против России. Матч Украина – Россия покажет XSPORT. Встреча состоится 11 сентября в Гданьске, Польша. Время начала поединка определится позже.

Напомним, Украина выступала в секстете А, где одержала победы над Грецией, Португалией и Бельгией, но проиграла Сербии и Польше, заняв итоговое третье место.

Россия – серебряный призер Олимпийских игр-2020 в Токио. В своей группе С с Нидерландами, Турцией, Финляндией, Испанией и Северной Македонией она финишировала второй, уступив лишь туркам.