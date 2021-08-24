Турция и Нидерланды определили победителя группы Украины на чемпионате Европы
Украина точно сыграет в плей-офф чемпионата Европы
Это стало известно по ходу встречи между Румынией и Финляндией
22:31
фото - СЕV
Женская сборная Украины гарантировано сыграет в плей-офф чемпионата Европы-2021.
О высоких шансах «сине-желтых» на выход в следующий раунд стало понятно уже после вчерашнего матча против шведок. В матче Финляндии и Румынии даже гипотетические угрозы вылета сборной Украины улетучелись, так как румынки потеряли 1 очко.
О раскладах для сборной Украины на континентальном первенстве в Румынии мы писали ранее.
Завтра станет известно, с какого места украинки выйдут в плей-офф. Напомним, нам предстоит матч с хозяевами турнира.
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