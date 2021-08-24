Украина точно сыграет в плей-офф чемпионата Европы

Это стало известно по ходу встречи между Румынией и Финляндией

фото - СЕV

Женская сборная Украины гарантировано сыграет в плей-офф чемпионата Европы-2021.

О высоких шансах «сине-желтых» на выход в следующий раунд стало понятно уже после вчерашнего матча против шведок. В матче Финляндии и Румынии даже гипотетические угрозы вылета сборной Украины улетучелись, так как румынки потеряли 1 очко.

О раскладах для сборной Украины на континентальном первенстве в Румынии мы писали ранее.

Завтра станет известно, с какого места украинки выйдут в плей-офф. Напомним, нам предстоит матч с хозяевами турнира.

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