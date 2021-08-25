Турция и Нидерланды определили победителя группы Украины на чемпионате Европы
Украина уничтожила Румынию и с третьего места вышла в плей-офф Евроволей
Подопечные Владимира Орлова победили в трех партиях
22:01
Фото: eurovolley.cev.eu
Женская сборная Украины сыграла заключительный матч группового этапа чемпионата Европы-2021.
Подопечные Владимира Орлова в трех партиях разобрались с хозяевами турнира румынками.
Евроволей-2021. Группа D. Пятый тур:
Румыния – Украина 0:3 (15:25, 17:25, 11:25)
В 1/8-й финала сборная Украины сыграет против Болгарии или Германии. Матч состоится 29 августа. Прямую трансляцию смотрите на XSPORT.
Напомним, перед турниром Орлов заявил, что задача минимум для его команды – выход в плей-офф.
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