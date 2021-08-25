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Украина уничтожила Румынию и с третьего места вышла в плей-офф Евроволей

Подопечные Владимира Орлова победили в трех партиях
Волейбол
22:01
Украина уничтожила Румынию и с третьего места вышла в плей-офф Евроволей
Фото: eurovolley.cev.eu

Женская сборная Украины сыграла заключительный матч группового этапа чемпионата Европы-2021.

Подопечные Владимира Орлова в трех партиях разобрались с хозяевами турнира румынками.

Евроволей-2021. Группа D. Пятый тур:

Румыния – Украина 0:3 (15:25, 17:25, 11:25)

В 1/8-й финала сборная Украины сыграет против Болгарии или Германии. Матч состоится 29 августа. Прямую трансляцию смотрите на XSPORT.

Напомним, перед турниром Орлов заявил, что задача минимум для его команды – выход в плей-офф.

Сергей Остапенко
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сборная Украины (волейбол)

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