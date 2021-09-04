Украина зарубилась с Сербией, но все же уступила действующим чемпионам Европы

«Сине-желтые» проиграли в трех сетах

Фото: cev.eu

Мужская сборная Украины по волейболу проиграла в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы. «Сине-желтые» в Кракове (Польша) в трех сетах уступили команде Сербии.

В каждом из сетов украинцы достойно сопротивлялись, однако все же проигрывали действующим чемпионам в несколько мячей – 25:27, 24:26, 21:25.

Волейбол. Чемпионат Европы. Группа А

Украина – Сербия – 0:3 (25:27, 24:26, 21:25)

Статистика матча.

Следующий матч на Евроволлей-2021 в рамках группы А сборная Украины проведет против Португалии 5 сентября.

В плей-офф выйдут команды, занявшие первые четыре места по итогам группового этапа.

В стартовом матче против Греции украинцы добыли победу 3:2, уступая 1:2 по сетам. Украинская сборная переломила ход встречи в четвертом сете и уверенно выиграла пятый.