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Украина в тяжелейшем матче одолела Финляндию и добыла дебютную победу на чемпионате Европы

Подопечные Владимира Орлова заставили болельщиков понервничать
Волейбол
20:01
Украина в тяжелейшем матче одолела Финляндию и добыла дебютную победу на чемпионате Европы
Фото: eurovolley.cev.eu

Женская сборная Украины обыграла Финляндию в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы.

После двух поражений от фаворитов подопечные Владимира Орлова обязаны были побеждать финок для продолжения борьбы за выход в плей-офф. Лишь первую партию Украина выиграла достаточно убедительно. Во всех последующих сетах была борьба, которая всегда обострялась в концовках каждого из сетов. 

К счастью, украинки сумели собраться после поражения в третьей партии и закрыли матч в четырех сетах.

Евроволей-2021. Группа D. Третий тур:

Украина – Финляндия 3:1 (25:19, 25:23, 26:28, 25:22)

23 августа сборная Украины сыграет против Швеции – еще один матч, в котором необходимо побеждать.

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Сергей Остапенко
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