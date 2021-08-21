Украина в тяжелейшем матче одолела Финляндию и добыла дебютную победу на чемпионате Европы
Женская сборная Украины обыграла Финляндию в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы.
После двух поражений от фаворитов подопечные Владимира Орлова обязаны были побеждать финок для продолжения борьбы за выход в плей-офф. Лишь первую партию Украина выиграла достаточно убедительно. Во всех последующих сетах была борьба, которая всегда обострялась в концовках каждого из сетов.
К счастью, украинки сумели собраться после поражения в третьей партии и закрыли матч в четырех сетах.
Евроволей-2021. Группа D. Третий тур:
Украина – Финляндия 3:1 (25:19, 25:23, 26:28, 25:22)
23 августа сборная Украины сыграет против Швеции – еще один матч, в котором необходимо побеждать.
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