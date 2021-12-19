Украинки Хмель и Лазаренко выиграли этап Мирового тура в Болгарии
Украинки Хмель и Лазаренко стали чемпионками мира U21
Ранее Ангелина и Татьяна завоевали бронзовые награды мирового первенства в возрасте до 19 лет
17:10
Лазаренко и Хмель / Фото: FIVB
Украинки Ангелина Хмель и Татьяна Лазаренко
успешно съездили на чемпионат мира среди молодежи по пляжному волейболу, который проходил в Тайланде.
В Пхукете украинские пляжницы сперва завоевали бронзовые награды в возрасте до 19 лет, а вот в соревнованиях U21 сумели завоевать медали высшей пробы. В финальном матче Хмель и Лазаренко встречались с испанской парой. На старте третьей партии Даниэла Альварес получила небольшое повреждение, но, несмотря на боли в шее, решила продолжить матч. Ангелина и Татьяна отыгрались с двух матч-боллов и все же дожали соперниц – 2:1 (21:17, 18:21, 17:15).
Отметим, что украинки являются многократными призерами молодежных чемпионатов Европы, а также пляжницы выигрывали этап Мирового тура.
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