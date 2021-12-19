Украинки Хмель и Лазаренко стали чемпионками мира U21

Ранее Ангелина и Татьяна завоевали бронзовые награды мирового первенства в возрасте до 19 лет

Лазаренко и Хмель / Фото: FIVB

Украинки Ангелина Хмель и Татьяна Лазаренко успешно съездили на чемпионат мира среди молодежи по пляжному волейболу, который проходил в Тайланде.



В Пхукете украинские пляжницы сперва завоевали бронзовые награды в возрасте до 19 лет, а вот в соревнованиях U21 сумели завоевать медали высшей пробы. В финальном матче Хмель и Лазаренко встречались с испанской парой. На старте третьей партии Даниэла Альварес получила небольшое повреждение, но, несмотря на боли в шее, решила продолжить матч. Ангелина и Татьяна отыгрались с двух матч-боллов и все же дожали соперниц – 2:1 (21:17, 18:21, 17:15).

Фото: FIVB

Отметим, что украинки являются многократными призерами молодежных чемпионатов Европы, а также пляжницы выигрывали этап Мирового тура.