FIBA изменила формат женского Еврокубка, где выступает «Прометей»
Украинская волейболистка шокирована популярностью, которая на нее обрушилась
Видео того, как танцует Герасимова завирусилось в Сети
13 февраля 17:46
Фото: Instgram Герасимовой
Украинская волейболистка «Прометея» Юлия Герасимова в Instagram отреагировала на популярность, которая обрушилась на нее:
«Хочу сказать, что у меня просто шок от всего происходящего! Огромное спасибо всем моим новым подписчикам, я потрясена тем, сколько любви и поддержки я получаю со всего мира.
Моя работа, как профессионального спортсмена, – дарить Вам эмоции и энергию, и я безумно рада, что у меня это получилось! Вы потрясающие! Всех обняла!».
По ссылке смотрите видео, которое сделало Герасимову популярной.
Комментарии 0