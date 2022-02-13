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Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. Дрезднер – Прометей. Прямая трансляция

Украинская волейболистка шокирована популярностью, которая на нее обрушилась

Видео того, как танцует Герасимова завирусилось в Сети
Волейбол
13 февраля 17:46
Украинская волейболистка шокирована популярностью, которая на нее обрушилась
Фото: Instgram Герасимовой

Украинская волейболистка «Прометея» Юлия Герасимова в Instagram отреагировала на популярность, которая обрушилась на нее:

«Хочу сказать, что у меня просто шок от всего происходящего! Огромное спасибо всем моим новым подписчикам, я потрясена тем, сколько любви и поддержки я получаю со всего мира.

Моя работа, как профессионального спортсмена, – дарить Вам эмоции и энергию, и я безумно рада, что у меня это получилось! Вы потрясающие! Всех обняла!».


По ссылке смотрите видео, которое сделало Герасимову популярной.

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«Прометей» (волейбол) Юлия Герасимова

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