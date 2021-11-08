«Прометей» впервые в своей истории вышел в Лигу чемпионов
Украинский и российский клубы не стали разводить в Лиге чемпионов. Известно, где пройдут матчи «Прометея» и «Локомотива»
Обе встречи состоятся на нейтральной территории
14:54
Фото: cev.eu
Глава Директората ФВУ Андрей Лепа в интервью пресс-служба Федерации волейбола Украины рассказал, где будут проходить матчи группового этапа Лиги чемпионов лучших команд Украины и России «Прометея» и «Локомотива»:
Политика FIVB и CEV не разводить команды из Украины и России. Единственной альтернативой является проведение матчей на нейтральной территории. В случае с «Прометеем» в групповом раунде матчи с «Локомотивом», скорее всего, пройдут в Турции. Также есть вариант с Польшей, но больше склоняемся к первому варианту.
Отметим, что в расписание на официальном сайте Лиги чемпионов первая встреча российского и украинского клуба должна пройти в Калининграде.
Комментарии 0