В группе сборной Украины чемпионы мира и Европы в пяти сетах определили сильнейшего

При поддержке полного зала поляки дожали сербов

Фото: cev.eu

В группе сборной Украины на чемпионате Европы по волейболу состоялась встреча лидеров.



Сборная Польши при поддержке домашних трибун – Tauron Arena вмещает около 15000 зрителей – на тай-брейке доказала свое превосходство над действующими чемпионами Европы Сербией.

В составе действующих чемпионов мира самыми результативными были диагональный Бартош Курек (22) и доигровщик Вильфредо Леон (19), а у сербов лучшими бомбардирами были игроки «четверки» Урош Ковачевич (22) и Марко Ивович (21).

Одним из ключевых моментов в матче стал выход доигровщика Камила Семенюка, который стал последней опцией главного тренера Витала Хейнена – игра капитана Михала Кубяка и Александра Сливки бельгийца не устраивали.

Чемпионат Европы. Группа A

Сербия – Польша 2:3 (21:25, 25:23, 25:20, 20:25, 14:16)

Напомним, что в последнем матче украинцы дали бой, но все же уступили сербам в трех партиях, а сегодня, 5 августа, наших волейболистов ожидает встреча с Португалией.

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