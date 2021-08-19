Украина попала в самую конкурентную группу чемпионата Европы, который покажет XSPORT. Путевку в плей-офф придется выгрызать
В группе Украины на чемпионате Европы невероятная Хаак помогла Швеции победить в стартовом матче
Шведки отыгрались с 0:2 по сетам против Финляндии
18:37
Изабелль Хаак в атаке / Фото: cev.eu
Завершилась вторая игра группы D на чемпионате Европы по волейболу.
Швеции и Финляндии для определения сильнейшего понадобилось пять партий. Значимый вклад в победу своей сборной в матче территориальных соседей внесла диагональная Изабелль Хаак. Нападающая сборной Швеции заработала более половины очков команды – 42 (35 в атаке, 4 на подаче и 3 на блоке).
Чемпионат Европы. Женщины. Группа D
Швеция – Финляндия 3:2 (24:26, 17:25, 25:19, 27:25, 15:13)
Напомним, что в 19:00 состоится последний матч первого тура группы D – Украина сыграет с Нидерландами. Трансляцию матча Нидерланды – Украина смотрите на телеканалах XSPORT, XSPORT+ и портале XSPORT.ua.
Комментарии 0