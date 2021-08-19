В группе Украины на чемпионате Европы невероятная Хаак помогла Швеции победить в стартовом матче

Шведки отыгрались с 0:2 по сетам против Финляндии

Изабелль Хаак в атаке / Фото: cev.eu

Завершилась вторая игра группы D на чемпионате Европы по волейболу.



Швеции и Финляндии для определения сильнейшего понадобилось пять партий. Значимый вклад в победу своей сборной в матче территориальных соседей внесла диагональная Изабелль Хаак. Нападающая сборной Швеции заработала более половины очков команды – 42 (35 в атаке, 4 на подаче и 3 на блоке).

Чемпионат Европы. Женщины. Группа D

Швеция – Финляндия 3:2 (24:26, 17:25, 25:19, 27:25, 15:13)

Напомним, что в 19:00 состоится последний матч первого тура группы D – Украина сыграет с Нидерландами. Трансляцию матча Нидерланды – Украина смотрите на телеканалах XSPORT, XSPORT+ и портале XSPORT.ua.