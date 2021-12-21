В «Химике» три месяца не получают зарплату, а с января баскетбольная и волейбольная команды могут исчезнуть

В клубе пытаются найти нового титульного спонсора





Евгений Николаев / Фото: скрин-шот

Главный тренер волейбольного клуба «Химик» Евгений Николаев в интервью YouTube-каналу tvMIG Yuzhny рассказал, что команда три месяца не получает зарплату.



«Последние три месяца с заводской частью у нас обнаружились какие-то проблемы. Они связаны с экономическими трудностями на предсприятии. До нас доходят слухи, что никто не собирается хоронить это все, ни волейбол, ни баскетбол, ни спорт, комплекс тоже общими усилиями отстояли. Но в реальности три месяца нет финансирования. Мы смотрим хотябы на зарплатные проекты. Достаточно тяжело объяснять, почему вроде бы и не говорят, что не будут финансировать, но при этом, с финансированием есть перебои. Ситуация подходит к тому, что если все так и продолжится, то с января можно закрывать этот проект, который работал 25 лет в Южном».





Напомним, ранее в Южном под угрозой существования был спорткомплекс «Олимп».