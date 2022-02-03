В Украине планируют создать Профессиональную Лигу

Фото: СК Прометей

Президент «Прометея» Владимир Дубинский рассказал об идее создания волейбольной Профессиональной Лиги, которая может начать свою работу уже в следующем году:



Для того, чтобы сегодня быть конкурентоспособными в Европе, необходимо не только создавать сильную команду игроков, – нам нужен сильный чемпионат. Моя глобальная идея – вернуть и собрать лучших из лучших. Игроков, которые играют за рубежом, собрать в Украине. Дополнительное финансирование спонсоров поможет приобретать некоторых легионеров, как это сегодня в баскетболе.

Тем самым, появится 3-4-5 более конкурентоспособных, сильных клубов, поскольку мы видим, что есть небольшой разрыв. Большинство клубов, с которыми мы говорили, выступают за. И видят в этом не просто некий выход, а единственный путь развития женского волейбола. Будем общаться и с представителями мужских команд. В идеале, было бы хорошо, чтобы это была единая лига.

Кроме финансового момента, важно и участие представителей команд в деятельности лиги. В наблюдательный совет и исполком будут входить президенты клубов. Пусть команд будет чуть меньше, но будет возможность привлечения лучших игроков, сделать какие-то ремонты в залах.

Все понимают, что этот вопрос назрел. Уже наработан устав, регламент, положение. Проговорено с большинством президентов клубов. Шесть клубов однозначно поддержали эту идею, спонсоры готовы вкладывать большие деньги – и со стороны команд, и со стороны тех Профессиональной Лиги. Мы находимся на пороге того, что в следующем году профессиональная лига может появиться и заработать полноценно.