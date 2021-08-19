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Гранды европейского волейбола приедут в Украину – к матчам с топами нужно привыкать, ведь мы и сами обрели этот статус. Смотрите на XSPORT

Кубок Хортицы пройдет с 20 по 22 августа
Волейбол
02:40
Гранды европейского волейбола приедут в Украину – к матчам с топами нужно привыкать, ведь мы и сами обрели этот статус. Смотрите на XSPORT Превью
Сборная Украины в финале Золотой Евролиги-2021 / Фото: cev.eu

20 августа начнется международный турнир Кубок Хортицы в Запорожье. Кроме Украины в нем должны были также принять участие и другие европейские топовые сборные – Болгария, Словения и Сербия. Чемпионы и вице-чемпионы Европы – неплохая картина, не так ли? Отметим, что в финале сербы в четырех сетах справились со словенцами, а судьба полуфинальной путевки в матче с украинскими волейболистами решалась на тай-брейке.

Участники «золотого» финала в последний раз встречались в Лиге наций. Обе команды отнеслись серьезно к коммерческому турниру, приехав в боевых составах. Как и в главном матче Евроволей-2019, первая партия была за словенцами, а три последующие себе забрали сербы. Встреча выдалась боевой – третий сет и вовсе растянулся на 70 розыгрышей (!).

В 16 команд ЛН вошла и национальная команда Болгарии. Правда, если Словения и Сербия боролись за выход в «Финал четырех» (словенцам это удалось, но в плей-офф их дважды стерли по 3:0), то вот болгарам удалось добыть лишь две победы. Отметим, что одной из главных причин такого блеклого выступления стало отсутствие лидера Цветана Соколова. Диагональный, который с московским «Динамо» выиграл Кубок и чемпионат России, а также Кубок ЕКВ, на турнир в Украине вернется в стан команды. Матчи против Сербии и Словении для Болгарии сложились по схожему сценарию – два «сухих» поражения без особой борьбы.

Но не стоит забывать, в какое время мы живем. В праздник топового волейбола включился главный враг все мероприятий последних двух лет – коронавирус. Вспышка у Словении заставила их федерацию пойти на решительных шаг – словенцев в Украине не будет. Вероятно, их заменят украинскими волейболистами, но официальной информации пока нет.

К сожалению, словенским волейболистам пришлось в последний момент отменить участие в подготовительном турнире в Украине из-за коронавирусной инфекции.

В целях профилактики было принято решение о том, что сборная пропустит турнир, а все члены команды отправятся на самоизоляцию на несколько дней.

Но печалиться не стоит – и Болгария, и Сербия дадут должную пищу для размышлений нашему тренерскому штабу. И для внесения правок времени будет немного – чемпионат Европы-2021 начнется уже 1 сентября. Давние знакомые по «Перудже» сербы Александр Атанасьевич и Марко Подрашчанин заходят доказать своему экс-одноклубнику, капитану сборной Украины Олегу Плотницкому, что бой в четвертьфинале Евроволей-2019 – лишь разовая акция.

Да и давайте привыкать к волейболу высшего уровня – уже в 2023 Украина впервые в истории примет континентальное первенство. Так что волейбольные праздники – это начинает становиться не редкостью, а приятной обыденностью.

Все матчи смотрите на портале XSPORT.ua. В матче-открытии турнира сборная Украины сыграет с командой Болгарии.

Олег Шумейко-младший
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чемпионат Европы-2021 по волейболу сборная Украины (волейбол) Олег Плотницкий

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