В Украину вернулся большой волейбол – «Прометей» с новыми трансферами улетел в космос и другие итоги стартового тура

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Тема дняЛопес год назад победил Ломаченко, но все еще не провел ни одного боя. Почему его поединок сорвался?
матч-центр
Вчера 24
Сейчас 0
Сегодня 1
Завтра 12
Футбол (22 события из 31) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
16:00 Тоттенхэм - Астон Вилла 2:1 Окончен
16:00 Кристал Пэлас - Лестер 2:2 Окончен
16:00 Вест Хэм - Брентфорд 1:2 Окончен
18:30 Ливерпуль - Манчестер Сити 2:2 Окончен
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
14:00 Ренн - ПСЖ 2:0 Окончен
16:00 Монако - Бордо 3:0 Окончен
18:00 Лилль - Марсель 2:0 Окончен
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
18:30 Бавария - Айнтрахт 1:2 Окончен
20:30 Арминия - Байер 0:4 Окончен
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
13:30 Болонья - Лацио 3:0 Окончен
16:00 Верона - Специя 4:0 Окончен
19:00 Фиорентина - Наполи 1:2 Окончен
19:00 Рома - Эмполи 2:0 Окончен
21:45 Аталанта - Милан 2:3 Окончен
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
17:15 Эспаньол - Реал 2:1 Окончен
22:00 Гранада - Севилья 1:0 Окончен
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
13:15 Альянс - Агробизнес 3:2 Окончен
15:30 Прикарпатье - Горняк-Спорт 0:1 Окончен
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
14:00 Верес - Александрия 0:0 Окончен
17:00 Металлист-1925 - Минай 1:0 Окончен
17:00 Заря - Десна 2:0 Окончен
19:30 Динамо - Шахтер 0:0 Окончен
Хоккей (2 события из 8) показать все
УХЛ 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
13:00 Днепр - Сокол 2:9 Окончен
14:00 Кременчуг - Белый Барс 10:1 Окончен
нет важных матчей
Теннис (1 событие из 18) показать все
WTA 2021 (Indian Wells, USA, Qualifying)
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
21:00 Татьяна Мария - Катерина Козлова 0:2 Окончен
Футбол (1 событие из 1) показать все
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
13:15 Олимпик - Авангард -:- Запланирован
Хоккей (11 событий из 15) показать все
Лига чемпионов 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
18:00 Млада Болеслав - Цюрих -:- Запланирован
19:00 Ястшембе - Фриск Аскер -:- Запланирован
19:05 ТПС - Векше -:- Запланирован
19:05 ХИФК - Фрелунда -:- Запланирован
19:05 Шеллефтео - Таппара -:- Запланирован
19:05 Лександс - Фрибург Готтерон -:- Запланирован
20:00 Айсберен - Лугано -:- Запланирован
21:00 Ред Булл Мюнхен - Цуг -:- Запланирован
21:20 Ред Булл Зальцбург - Больцано -:- Запланирован
21:35 Сендерйюске - Регле -:- Запланирован
УХЛ 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
18:00 Белый Барс - Мариуполь -:- Запланирован

В Украину вернулся большой волейбол – «Прометей» с новыми трансферами улетел в космос и другие итоги стартового тура

Три команды избежали потери очков на старте Суперлиги
Волейбол
17:23
В Украину вернулся большой волейбол – «Прометей» с новыми трансферами улетел в космос и другие итоги стартового тура
Фото: prometeyvc.com

Завершились матчи первого тура сезона-2021/22 женской Суперлиги.

В трех городах Украины на площадке соревновались 10 команд, 7 из которых потеряли очки на старте чемпионата Украины.

Слобожанское

В первом же матче сошлись две лучшие команды прошлого розыгрыша чемпионата Украины. «Прометей» вновь мощно укрепился в межсезонье, а вот «Химик» потерял немало лидеров своего состава. Клубу из Южного удалось собрать неплохой коллектив, но удалось выиграть только одну партию.

После поражения в стартовом сете «Прометей» с комфортным перевесом взял второй, а в последующих буквально уничтожил своих соперниц. Лучшими бомбардирами матча стали доигровщица сборной Украины Богдана Анисова (24 очка) и диагональная Хэйди Касанова (20 очков)


Фото: пресс-служба «Прометея» 

«Прометей» (Слобожанское) – «Химик» (Южный) 3:1 (24:26, 25:20, 25:11, 25:12)

В следующий игровой день испытание лучшей командой Украины проходила вернувшаяся в элиту команда из Винницы «Добродий». «Прометей» добыл победу в трех сетах, но все же к игре были некоторые вопросы, которые тренерскому штабу нужно решить как можно скорее – уже 7 октября «Прометей» проведет первый матч квалификации Лиги чемпионов с «Камником».

«Добродий» (Винница) – «Прометей» (Слобожанское) 0:3 (18:25, 12:25, 21:25)

Четвертой командой в Слобожанском была «Аланта». Слобожанки солидно укрепились летом и ставят перед собой задачи бороться за медали. И если в первом матче с винницким коллективом была добыта победа «всухую» с уверенным преимуществом, то вот с «Химиком» подопечные Ольги Попович не смогли показать себя с лучшей стороны – 0:3, а в двух первых партиях ужасающие 13 и 8 очков за сет.

«Аланта» (Слобожанское) – «Добродий» (Винница) 3:0 (25:16, 25:17, 25:18)

«Химик» (Южный) – «Аланта» (Слобожанское) 3:0 (25:13, 25:8, 25:22)

Полтава

Еще четыре матча стартового тура прошли в Полтаве. «Полтавчанка», которая после отказа «Полесья-2» вернулась в элитный дивизион, подписала несколько опытных игроков. Хозяйки площадки выиграли первый матч у «Галычанки», а во втором на тай-брейке уступили «Полесью». Бронзовый призер Суперлиги-2021 «Орбита» выиграла матчи у команд из Тернополя и Житомира и присоединилась к командам, которые пока очков не теряли.

Фото: facebook.com/ВК-Орбіта-ЗНУ-ЗОДЮСШ

«Орбита» (Запорожье) – «Полесье» (Житомир) 3:0 (25:15, 25:21, 25:8)

«Полтавчанка» (Полтава) – «Галычанка» (Тернополь) 3:1 (25:13, 12:25, 26:24, 25:17)

«Полесье» (Житомир) – «Полтавчанка» (Полтава) 3:2 (25:23, 21:25, 25:22, 13:25, 15:11)

«Галычанка» (Тернополь) – «Орбита» (Запорожье) 1:3 (12:25, 25:21, 13:25, 19:25)

Ровно

В Ровно встречались шестая и четвертая команды последнего розыгрыша Суперлиги. По вывеске игра неплохая, но вот на площадке интересного было немного. «Регина» потеряла многих лидеров летом, а заменить их призваны молодые волейболистки. Так что более опытная «Волынь» не испытала никаких проблем, а Виктория Даньчак за три сета набила невероятную статистику – 24 очка (4 эйса, 16 пунктов в атаке и 4 блока).

Фото: facebook.com/groups-2335969426510243

«Регина» (Ровно) – «Волынь» (Луцк) 0:3 (18:25, 20:25, 17:25)

Турнирная таблица после первого тура Суперлиги:

Телеканал XSPORT и портал XSPORT.ua покажет домашний матч «Прометея» в квалификации Лиги чемпионов против «Камника». Начало – 7 октября в 18:55 по киевскому времени.

Олег Шумейко-младший
Рейтинг:
(Голосов: 1)

Теги

ВК Химик «Прометей» (волейбол) Суперлига (волейбол)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Суперлига. «Прометей» – «Химик». Видео трансляция
Суперлига. «Прометей» – «Химик». Видео трансляция
Волейбол
1 октября 08:38
«Прометей» заключил соглашение с доигровщицей сборной Китая
«Прометей» заключил соглашение с доигровщицей сборной Китая
Волейбол
28 сентября 20:22

Новости: Волейбол

В Украину вернулся большой волейбол – «Прометей» с новыми трансферами улетел в космос и другие итоги стартового тура
В Украину вернулся большой волейбол – «Прометей» с новыми трансферами улетел в космос и другие итоги стартового тура
17:23
Суперлига. «Прометей» – «Химик». Видео трансляция
Суперлига. «Прометей» – «Химик». Видео трансляция
1 октября 08:38
«Прометей» заключил соглашение с доигровщицей сборной Китая
«Прометей» заключил соглашение с доигровщицей сборной Китая
28 сентября 20:22
Суперлига. «Днепр» – «Юракадемия». Видео трансляция
Суперлига. «Днепр» – «Юракадемия». Видео трансляция
27 сентября 16:43
Плотницкий: «Медаль чемпионата Европы – наша общая цель, такой же она и остается»
Плотницкий: «Медаль чемпионата Европы – наша общая цель, такой же она и остается»
23 сентября 13:45
Мужской сборной Украины не хватило одной позиции, чтобы квалифицироваться на чемпионат мира-2022
Мужской сборной Украины не хватило одной позиции, чтобы квалифицироваться на чемпионат мира-2022
20 сентября 13:47
Теременко: «Не нужно было обещать 10 миллионов за победу над Россией. Это было некорректно»
Теременко: «Не нужно было обещать 10 миллионов за победу над Россией. Это было некорректно»
20 сентября 10:39
Италия выиграла в пятисетовом триллере и стала чемпионом Европы
Италия выиграла в пятисетовом триллере и стала чемпионом Европы
20 сентября 00:47
Чемпионат Европы. Финал. Словения – Италия. Видео трансляция
Чемпионат Европы. Финал. Словения – Италия. Видео трансляция
19 сентября 23:03
Все новости

Популярные новости

Экс-чемпион UFC призвал наказать судью, отдавшего Джошуа наибольшее количество раундов в бою с Усиком
Экс-чемпион UFC призвал наказать судью, отдавшего Джошуа наибольшее количество раундов в бою с Усиком
Бокс Профессиональный бокс
27 сентября 16:45
37
Рой Джонс требует запретить Усику боксировать с Фьюри
Рой Джонс требует запретить Усику боксировать с Фьюри
Бокс Профессиональный бокс
27 сентября 17:49
15
Фьюри – о титулах Усика: «Есть только один человек, который точно сможет вернуть их»
Фьюри – о титулах Усика: «Есть только один человек, который точно сможет вернуть их»
Бокс Профессиональный бокс
1 октября 10:15
7
Очень самоуверенно. Стало известно, что Джошуа сказал Усику сразу после поражения
Очень самоуверенно. Стало известно, что Джошуа сказал Усику сразу после поражения
Бокс Профессиональный бокс
1 октября 08:01
6
Ахметов оценил возможность приобретения итальянского клуба
Ахметов оценил возможность приобретения итальянского клуба
Футбол Украинская Премьер-лига
28 сентября 21:53
9
«Я не позволю ему дышать». Джойс вызвал Усика на поединок
«Я не позволю ему дышать». Джойс вызвал Усика на поединок
Бокс Профессиональный бокс
27 сентября 11:23
18
Все новости