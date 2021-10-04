В Украину вернулся большой волейбол – «Прометей» с новыми трансферами улетел в космос и другие итоги стартового тура

Три команды избежали потери очков на старте Суперлиги

Фото: prometeyvc.com

Завершились матчи первого тура сезона-2021/22 женской Суперлиги.



В трех городах Украины на площадке соревновались 10 команд, 7 из которых потеряли очки на старте чемпионата Украины.

Слобожанское

В первом же матче сошлись две лучшие команды прошлого розыгрыша чемпионата Украины. «Прометей» вновь мощно укрепился в межсезонье, а вот «Химик» потерял немало лидеров своего состава. Клубу из Южного удалось собрать неплохой коллектив, но удалось выиграть только одну партию.

После поражения в стартовом сете «Прометей» с комфортным перевесом взял второй, а в последующих буквально уничтожил своих соперниц. Лучшими бомбардирами матча стали доигровщица сборной Украины Богдана Анисова (24 очка) и диагональная Хэйди Касанова (20 очков)



Фото: пресс-служба «Прометея»



«Прометей» (Слобожанское) – «Химик» (Южный) 3:1 (24:26, 25:20, 25:11, 25:12)

В следующий игровой день испытание лучшей командой Украины проходила вернувшаяся в элиту команда из Винницы «Добродий». «Прометей» добыл победу в трех сетах, но все же к игре были некоторые вопросы, которые тренерскому штабу нужно решить как можно скорее – уже 7 октября «Прометей» проведет первый матч квалификации Лиги чемпионов с «Камником».

«Добродий» (Винница) – «Прометей» (Слобожанское) 0:3 (18:25, 12:25, 21:25)



Четвертой командой в Слобожанском была «Аланта». Слобожанки солидно укрепились летом и ставят перед собой задачи бороться за медали. И если в первом матче с винницким коллективом была добыта победа «всухую» с уверенным преимуществом, то вот с «Химиком» подопечные Ольги Попович не смогли показать себя с лучшей стороны – 0:3, а в двух первых партиях ужасающие 13 и 8 очков за сет.

«Аланта» (Слобожанское) – «Добродий» (Винница) 3:0 (25:16, 25:17, 25:18)

«Химик» (Южный) – «Аланта» (Слобожанское) 3:0 (25:13, 25:8, 25:22)

Полтава

Еще четыре матча стартового тура прошли в Полтаве. «Полтавчанка», которая после отказа «Полесья-2» вернулась в элитный дивизион, подписала несколько опытных игроков. Хозяйки площадки выиграли первый матч у «Галычанки», а во втором на тай-брейке уступили «Полесью». Бронзовый призер Суперлиги-2021 «Орбита» выиграла матчи у команд из Тернополя и Житомира и присоединилась к командам, которые пока очков не теряли.

Фото: facebook.com/ВК-Орбіта-ЗНУ-ЗОДЮСШ

«Орбита» (Запорожье) – «Полесье» (Житомир) 3:0 (25:15, 25:21, 25:8)

«Полтавчанка» (Полтава) – «Галычанка» (Тернополь) 3:1 (25:13, 12:25, 26:24, 25:17)

«Полесье» (Житомир) – «Полтавчанка» (Полтава) 3:2 (25:23, 21:25, 25:22, 13:25, 15:11)

«Галычанка» (Тернополь) – «Орбита» (Запорожье) 1:3 (12:25, 25:21, 13:25, 19:25)

Ровно

В Ровно встречались шестая и четвертая команды последнего розыгрыша Суперлиги. По вывеске игра неплохая, но вот на площадке интересного было немного. «Регина» потеряла многих лидеров летом, а заменить их призваны молодые волейболистки. Так что более опытная «Волынь» не испытала никаких проблем, а Виктория Даньчак за три сета набила невероятную статистику – 24 очка (4 эйса, 16 пунктов в атаке и 4 блока).

Фото: facebook.com/groups-2335969426510243

«Регина» (Ровно) – «Волынь» (Луцк) 0:3 (18:25, 20:25, 17:25)

Турнирная таблица после первого тура Суперлиги:

Телеканал XSPORT и портал XSPORT.ua покажет домашний матч «Прометея» в квалификации Лиги чемпионов против «Камника». Начало – 7 октября в 18:55 по киевскому времени.