Плотницкий: «Хотелось победить Россию для Украины и людей на Востоке»
Виецкий: «Могли обыгрывать сборную России»
Украинский нападающий – о поражение в 1/8 финала чемпионата Европы
12 сентября 15:27
Фото: eurovolley.cev.e
Нападающий сборной Украины Дмитрий Виецкий прокомментировал поражение от России (1:3) в 1/8 финала чемпионата Европы:
«Игра получилась хорошей, но у меня сейчас больше негативных эмоций. Могли выигрывать. И настраивались на это. Обидно. В третьей партии долго не могли сняться в одной расстановке, была такая же ситуация в четвертой. Мы можем играть с такими командами, у нас все для этого есть.
Просто нужно показывать свою игру. 10 миллионов гривен за победу в этом матче? У меня настроя хватало только из-за того, что мы играли против хорошего соперника. Подстегивала мысль о возможном выходе в четвертьфинал. Это реально важно. А призовые... Ну, наверное, и они добавили немного мотивации. Политический фон? Я не знаю. Вот в это стараюсь не вникать».
Комментарий капитана сборной Украины.
Напомним, украинцы впервые в истории сумели взять сет у россиян, однако затем уступили в трех последующих партиях.