Виецкий: «Могли обыгрывать сборную России»

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Нападающий сборной Украины Дмитрий Виецкий прокомментировал поражение от России (1:3) в 1/8 финала чемпионата Европы:

Просто нужно показывать свою игру. 10 миллионов гривен за победу в этом матче? У меня настроя хватало только из-за того, что мы играли против хорошего соперника. Подстегивала мысль о возможном выходе в четвертьфинал. Это реально важно. А призовые... Ну, наверное, и они добавили немного мотивации. Политический фон? Я не знаю. Вот в это стараюсь не вникать».