«Война, я еду домой». Игрок сборной Украины расторг контракт с российским клубом

Ерещенко покинул «Енисей» и возвращается в Украину

Ян Ерещенко (№18) / Фото: cev.eu

Доигровщик сборной Украины Ян Ерещенко в своем Facebook сообщил, что он расторг контракт с «Енисеем» и возвращается на родину:



Война в Украине… Решение было принято незамедлительно, но оставались технические и документальные вопросы … Чтобы не попасть в бан… Ожидание решение CEV и FIVB… Контракт расторгнут с «Енисеем». Я еду домой…

Напомним, что россиян и белорусов отстранили от всех международных соревнований, а также у рф забрали домашний чемпионат мира.