CEV и FIVB отстранили всех россиян и белорусов от соревнований
«Война, я еду домой». Игрок сборной Украины расторг контракт с российским клубом
Ерещенко покинул «Енисей» и возвращается в Украину
19:44
Ян Ерещенко (№18) / Фото: cev.eu
Доигровщик сборной Украины Ян Ерещенко в своем Facebook сообщил, что он расторг контракт с «Енисеем» и возвращается на родину:
Война в Украине…
Решение было принято незамедлительно, но оставались технические и документальные вопросы …
Чтобы не попасть в бан… Ожидание решение CEV и FIVB…
Контракт расторгнут с «Енисеем». Я еду домой…
Напомним, что россиян и белорусов отстранили от всех международных соревнований, а также у рф забрали домашний чемпионат мира.
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