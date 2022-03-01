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«Война, я еду домой». Игрок сборной Украины расторг контракт с российским клубом

Ерещенко покинул «Енисей» и возвращается в Украину
Волейбол
19:44
«Война, я еду домой». Игрок сборной Украины расторг контракт с российским клубом
Ян Ерещенко (№18) / Фото: cev.eu

Доигровщик сборной Украины Ян Ерещенко в своем Facebook сообщил, что он расторг контракт с «Енисеем» и возвращается на родину:

Война в Украине…

Решение было принято незамедлительно, но оставались технические и документальные вопросы …

Чтобы не попасть в бан… Ожидание решение CEV и FIVB…

Контракт расторгнут с «Енисеем». Я еду домой…

Напомним, что россиян и белорусов отстранили от всех международных соревнований, а также у рф забрали домашний чемпионат мира.

Олег Шумейко-младший
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