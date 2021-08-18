XSPORT покажет женский чемпионат Европы по волейболу

Смотрите матчи сборной Украины, а также ключевые игры турнира

XSPORT договорился о получении прав на трансляцию женского чемпионата Европы по волейболу.

Матчи с участием сборной Украины, а также ключевые поединки турнира смотрите на телеканалах XSPORT и XSPORT+ и, конечно, на нашем сайте XSPORT.ua.

Сборная Украины, напомним, сыграет в группе D, где соперниками нашей команды будут сборные Финляндии, Нидерландов, Румынии, Швеции и Турции.

Турнир будет проходить в Сербии, Болгарии, Хорватии и Румынии с 18 августа по 4 сентября.

Расписание матчей сборной Украины в групповом раунде:

19 августа

19:00 Украина — Нидерланды

20 августа

20:30 Украина — Турция

21 августа

17:30 Украина — Финляндия

23 августа

17:30 Украина — Швеция

25 августа

20:30 Украина — Румыния