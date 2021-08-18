XSPORT покажет женский чемпионат Европы по волейболу
XSPORT договорился о получении прав на трансляцию женского чемпионата Европы по волейболу.
Матчи с участием сборной Украины, а также ключевые поединки турнира смотрите на телеканалах XSPORT и XSPORT+ и, конечно, на нашем сайте XSPORT.ua.
Сборная Украины, напомним, сыграет в группе D, где соперниками нашей команды будут сборные Финляндии, Нидерландов, Румынии, Швеции и Турции.
Турнир будет проходить в Сербии, Болгарии, Хорватии и Румынии с 18 августа по 4 сентября.
Расписание матчей сборной Украины в групповом раунде:
19 августа
19:00 Украина — Нидерланды
20 августа
20:30 Украина — Турция
21 августа
17:30 Украина — Финляндия
23 августа
17:30 Украина — Швеция
25 августа
20:30 Украина — Румыния
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